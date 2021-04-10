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Политолог сравнил Зеленского с Нероном
Политолог сравнил Зеленского с Нероном
Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в эфире НСН, что президент Владимир Зеленский мечтает о роли... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:49
2021-04-10T02:49
россия
вооруженные силы украины
сергей марков
нато
владимир зеленский
джо байден
в мире
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в эфире НСН, что президент Владимир Зеленский мечтает о роли "украинского Нерона"."Зеленский не хочет войны, он гениальный актер, он мечтает о роли украинского Нерона. Он хочет сымитировать войну на Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре. Его призвали из-за программы мира, он ее не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины", - выразил мнение Марков.По его словам, чтобы остановить процесс падения рейтинга, украинский президент взял под контроль все СМИ, при этом он хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО. "Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав", - добавил политолог.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле 2020 года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского БПЛА. Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.На прошлой неделе президент США Джо Байден заверил Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
https://ria.ru/20210408/poklonskaya-1727436265.html
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россия, вооруженные силы украины, сергей марков, нато, владимир зеленский, джо байден, в мире

Политолог сравнил Зеленского с Нероном

02:49 10.04.2021
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в эфире НСН, что президент Владимир Зеленский мечтает о роли "украинского Нерона".
"Зеленский не хочет войны, он гениальный актер, он мечтает о роли украинского Нерона. Он хочет сымитировать войну на Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре. Его призвали из-за программы мира, он ее не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины", - выразил мнение Марков.
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По его словам, чтобы остановить процесс падения рейтинга, украинский президент взял под контроль все СМИ, при этом он хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО.
"Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав", - добавил политолог.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле 2020 года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского БПЛА. Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заверил Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
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