https://ria.ru/20210410/nato-1727730064.html

Эрдоган высказался за вступление Украины в НАТО

Эрдоган высказался за вступление Украины в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в совместной декларации по итогам его переговоров с украинским лидером... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:49

2021-04-10T21:49

2021-04-10T22:29

черноморский регион

нато

владимир зеленский

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

украина

в мире

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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в совместной декларации по итогам его переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.В субботу президент Украины прибыл в Стамбул с рабочим визитом.Стороны высказались за перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс — в частности, ее намерений "получить в ближайшее время план действий относительно членства". Лидеры также отметили важность усилий по обеспечению совместимости ВСУ с вооруженными силами членов НАТО."Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО", — говорится в тексте декларации.В Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Украина определила членство в альянсе как цель своей внешней политики. При этом, как подчеркивали в НАТО, организация ожидает от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. По словам бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210410/konflikt-1727707954.html

черноморский регион

турция

стамбул

украина

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черноморский регион, нато, владимир зеленский, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире