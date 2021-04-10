Эрдоган высказался за вступление Украины в НАТО
21:49 10.04.2021 (обновлено: 22:29 10.04.2021)
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в совместной декларации по итогам его переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В субботу президент Украины прибыл в Стамбул с рабочим визитом.
Стороны высказались за перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс — в частности, ее намерений "получить в ближайшее время план действий относительно членства". Лидеры также отметили важность усилий по обеспечению совместимости ВСУ с вооруженными силами членов НАТО.
"Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО", — говорится в тексте декларации.
В Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Украина определила членство в альянсе как цель своей внешней политики.
При этом, как подчеркивали в НАТО, организация ожидает от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. По словам бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.