https://ria.ru/20210410/moskva-1727667891.html

В столичных театрах заработал бесплатный Wi-Fi

В столичных театрах заработал бесплатный Wi-Fi

Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась в столичных театрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:53

2021-04-10T10:53

2021-04-10T10:53

культура

россия

северный речной вокзал

театры

наталья сергунина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась в столичных театрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину."Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой - для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и детском музыкальном театре "Экспромт". Всего в них установлено 18 точек доступа.Городская сеть Wi-Fi постоянно развивается. В 2020 году появилось более тысячи новых точек подключения. Из них свыше 400 находятся внутри Садового и Третьего транспортного кольца, остальные - на Северном речном вокзале, в трех общежитиях Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также в домах культуры и других городских учреждениях.

https://ria.ru/20210327/teatr-1603012128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный речной вокзал, театры, наталья сергунина