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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210410/moskva-1727667891.html
В столичных театрах заработал бесплатный Wi-Fi
В столичных театрах заработал бесплатный Wi-Fi
Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась в столичных театрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:53
2021-04-10T10:53
культура
россия
северный речной вокзал
театры
наталья сергунина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась в столичных театрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину."Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой - для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и детском музыкальном театре "Экспромт". Всего в них установлено 18 точек доступа.Городская сеть Wi-Fi постоянно развивается. В 2020 году появилось более тысячи новых точек подключения. Из них свыше 400 находятся внутри Садового и Третьего транспортного кольца, остальные - на Северном речном вокзале, в трех общежитиях Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также в домах культуры и других городских учреждениях.
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россия, северный речной вокзал, театры, наталья сергунина

В столичных театрах заработал бесплатный Wi-Fi

10:53 10.04.2021
 
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась в столичных театрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину.
"Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой - для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Уточняется, что бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и детском музыкальном театре "Экспромт". Всего в них установлено 18 точек доступа.
Городская сеть Wi-Fi постоянно развивается. В 2020 году появилось более тысячи новых точек подключения. Из них свыше 400 находятся внутри Садового и Третьего транспортного кольца, остальные - на Северном речном вокзале, в трех общежитиях Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также в домах культуры и других городских учреждениях.
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КультураРоссияСеверный Речной вокзалТеатрыНаталья Сергунина
 
 
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