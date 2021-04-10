НАСА вновь перенесло первый полет вертолета на Марсе
На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.
На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.
Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.
Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.
Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.
Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.
Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.
На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.
На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.
Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.
Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.
На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.
Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.
Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.
Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.
На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.
Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.