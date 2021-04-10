https://ria.ru/20210410/mars-1727727234.html

НАСА вновь перенесло первый полет вертолета на Марсе

НАСА вновь перенесло первый полет вертолета на Марсе

Намеченный на воскресенье первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен, он состоится не раньше 14 апреля, сообщила... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:18

2021-04-10T21:18

2021-04-10T21:18

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Намеченный на воскресенье первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен, он состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба НАСА.Ранее сообщалось, что он совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Позднее стало известно, что полет состоится не раньше 11 апреля."На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет... на срок не ранее 14 апреля", - сообщили в НАСА, при этом подчеркнув, что летательный аппарат безопасен и исправен.Ранее специалисты американского космического ведомства отмечали, что его подготовка к первому марсианскому полету требует около шести дней. За это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить дрон к месту старта, а специалисты миссии - проверить работу всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, последний будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.

https://ria.ru/20210405/raketa-1604295063.html

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