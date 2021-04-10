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Наука
https://ria.ru/20210410/luksor-1727674173.html
Ученый рассказал о раскопках найденного под Луксором "золотого города"
Ученый рассказал о раскопках найденного под Луксором "золотого города"
Археологам предстоит работать не менее десяти лет на месте обнаруженного в Египте "золотого города", затерянного в песках более трех тысяч лет, сообщил РИА... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:53
2021-04-10T14:40
наука
тутанхамон
египет
луксор
в мире
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ЛУКСОР (Египет), 10 апр — РИА Новости. Археологам предстоит работать не менее десяти лет на месте обнаруженного в Египте "золотого города", затерянного в песках более трех тысяч лет, сообщил РИА Новости ученый Захи Хавас.Министерство древностей и туризма Египта сообщило в четверг, что египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавасом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город", названный "Восход Атона" в честь солнечного божества, — крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта.Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III — девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры."Это целый город, он считается крупнейшим найденным на данный момент. &lt;…&gt; Работы продлятся по меньшей мере десять лет, поскольку нам надо обнаружить весь город полностью, а также район храмов", — сообщил Хавас.Он отметил, что город простирается в северном и западном направлениях. Это крупнейший обнаруженный город "золотой эпохи" возрастом около 3000 лет.По словам ученого, в городе три квартала, где есть помещения для хранения мяса, районы, где изготавливались одежда, сырцовый кирпич."Мы ожидаем, что к сентябрю продвинемся к району храмов", — заявил Хавас.Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил РИА Новости, что раскопки начались в сентябре 2020 года в районе между храмами Рамзеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона.В этом районе уже были найдены два храма."Когда из-под песка начали появляться здания, комнаты, мы увидели зигзагообразные стены, то поняли, что это вовсе не храм, а целый город", — сказал Вазири.По его словам, на месте раскопок обнаружены сосуды, остатки вина, засушенного мяса и другие "свидетельства жизни".На этом месте ранее безуспешно работали 60 миссий археологов, отметил Вазири.
https://ria.ru/20210403/egipet-1604128236.html
https://ria.ru/20210217/mumiya-1597729621.html
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"Золотой город": раскопки под Луксором в Египте
"Золотой город": раскопки под Луксором в Египте
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тутанхамон, египет, луксор, в мире

Ученый рассказал о раскопках найденного под Луксором "золотого города"

11:53 10.04.2021 (обновлено: 14:40 10.04.2021)
 
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ЛУКСОР (Египет), 10 апр — РИА Новости. Археологам предстоит работать не менее десяти лет на месте обнаруженного в Египте "золотого города", затерянного в песках более трех тысяч лет, сообщил РИА Новости ученый Захи Хавас.
Министерство древностей и туризма Египта сообщило в четверг, что египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавасом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город", названный "Восход Атона" в честь солнечного божества, — крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта.
Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III — девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры.
"Это целый город, он считается крупнейшим найденным на данный момент. <…> Работы продлятся по меньшей мере десять лет, поскольку нам надо обнаружить весь город полностью, а также район храмов", — сообщил Хавас.
Он отметил, что город простирается в северном и западном направлениях. Это крупнейший обнаруженный город "золотой эпохи" возрастом около 3000 лет.
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По словам ученого, в городе три квартала, где есть помещения для хранения мяса, районы, где изготавливались одежда, сырцовый кирпич.
"Мы ожидаем, что к сентябрю продвинемся к району храмов", — заявил Хавас.
Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил РИА Новости, что раскопки начались в сентябре 2020 года в районе между храмами Рамзеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона.
В этом районе уже были найдены два храма.
"Когда из-под песка начали появляться здания, комнаты, мы увидели зигзагообразные стены, то поняли, что это вовсе не храм, а целый город", — сказал Вазири.
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По его словам, на месте раскопок обнаружены сосуды, остатки вина, засушенного мяса и другие "свидетельства жизни".
На этом месте ранее безуспешно работали 60 миссий археологов, отметил Вазири.
 
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