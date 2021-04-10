https://ria.ru/20210410/krym-1727734423.html

В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли

В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T23:25

2021-04-10T23:25

2021-04-10T23:25

россия

михаил шеремет

госдума рф

владимир зеленский

турция

республика крым

стамбул

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма."Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Эрдогану следует, прежде всего, обратить внимание на ситуацию, которая складывается внутри Турции."Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам", - сказал депутат.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210410/balbek-1727729093.html

https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html

россия

турция

республика крым

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, турция, республика крым, стамбул, реджеп тайип эрдоган