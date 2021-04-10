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В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли
В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:25
2021-04-10T23:25
россия
михаил шеремет
госдума рф
владимир зеленский
турция
республика крым
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма."Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Эрдогану следует, прежде всего, обратить внимание на ситуацию, которая складывается внутри Турции."Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам", - сказал депутат.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210410/balbek-1727729093.html
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россия, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, турция, республика крым, стамбул, реджеп тайип эрдоган

В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли

23:25 10.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории.
Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.
"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Эрдогану следует, прежде всего, обратить внимание на ситуацию, которая складывается внутри Турции.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Бальбек оценил слова Эрдогана о поддержке "Крымской платформы"
"Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам", - сказал депутат.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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РоссияМихаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийТурцияРеспублика КрымСтамбулРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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