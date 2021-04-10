https://ria.ru/20210410/krym-1727734423.html
В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли
В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на крымские земли
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:25
2021-04-10T23:25
2021-04-10T23:25
россия
михаил шеремет
госдума рф
владимир зеленский
турция
республика крым
стамбул
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155603/62/1556036277_0:321:2559:1760_1920x0_80_0_0_7af7f829a09e71dd26818be962bc4609.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма."Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Эрдогану следует, прежде всего, обратить внимание на ситуацию, которая складывается внутри Турции."Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам", - сказал депутат.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210410/balbek-1727729093.html
https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html
россия
турция
республика крым
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155603/62/1556036277_0:45:2559:1964_1920x0_80_0_0_1af3d6dd8cca512ff47b4db6cfec0984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, турция, республика крым, стамбул, реджеп тайип эрдоган