Зеленский рассказал Эрдогану о "милитаризации" Крыма
21:24 10.04.2021 (обновлено: 21:29 10.04.2021)
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция
КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о ситуации в Донбассе и о "милитаризации" в Крыму.
Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня.
"Сегодня я детально проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Украины: на Донбассе и в Крыму, в частности, и о нарушении прав человека на полуострове и о его продолжающейся милитаризации", - сказал Зеленский на брифинге в субботу по итогам встречи с турецким коллегой.
Он поблагодарил Эрдогана за готовность присоединиться к инициативе Киеве по "крымской платформе" и принять участие в ее инаугурационной части 23 августа в Киеве.
"Если это случится мы будем вам очень благодарны. Это станет мощным сигналом, о том, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросе деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - сказал глава государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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