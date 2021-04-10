https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html

Зеленский рассказал Эрдогану о "милитаризации" Крыма

Зеленский рассказал Эрдогану о "милитаризации" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о ситуации в Донбассе и о "милитаризации" в Крыму. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:24

2021-04-10T21:24

2021-04-10T21:29

россия

владимир зеленский

турция

республика крым

севастополь

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оон

реджеп тайип эрдоган

украина

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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о ситуации в Донбассе и о "милитаризации" в Крыму.Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня."Сегодня я детально проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Украины: на Донбассе и в Крыму, в частности, и о нарушении прав человека на полуострове и о его продолжающейся милитаризации", - сказал Зеленский на брифинге в субботу по итогам встречи с турецким коллегой.Он поблагодарил Эрдогана за готовность присоединиться к инициативе Киеве по "крымской платформе" и принять участие в ее инаугурационной части 23 августа в Киеве."Если это случится мы будем вам очень благодарны. Это станет мощным сигналом, о том, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросе деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - сказал глава государства.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727721738.html

https://ria.ru/20210410/neron-1727646370.html

россия

турция

республика крым

севастополь

стамбул

украина

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