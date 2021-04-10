https://ria.ru/20210410/kitay-1727665239.html

Си Цзиньпин направил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Си Цзиньпин направил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной принца Филипа, сообщает... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:27

2021-04-10T10:27

2021-04-10T10:27

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

пэн лиюань

си цзиньпин

великобритания

китай

в мире

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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной принца Филипа, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань 10 апреля направили телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, в которой выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной принца Филипа", - говорится в сообщении телевидения.Букингемский дворец в полдень пятницы сообщил, что Герцог Эдинбургский Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй, скончался в Виндзорском замке в пятницу на 100-м году жизни.

https://ria.ru/20210409/tsvety-1727631129.html

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китай

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, пэн лиюань, си цзиньпин, великобритания, китай, в мире