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Си Цзиньпин направил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Си Цзиньпин направил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной принца Филипа, сообщает... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:27
2021-04-10T10:27
2021-04-10T10:27
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
пэн лиюань
си цзиньпин
великобритания
китай
в мире
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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной принца Филипа, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань 10 апреля направили телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, в которой выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной принца Филипа", - говорится в сообщении телевидения.Букингемский дворец в полдень пятницы сообщил, что Герцог Эдинбургский Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй, скончался в Виндзорском замке в пятницу на 100-м году жизни.
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, пэн лиюань, си цзиньпин, великобритания, китай, в мире