https://ria.ru/20210410/kino-1727553337.html

Удачно зашли: корейское вторжение "Минари" на американском "Оскаре"

Удачно зашли: корейское вторжение "Минари" на американском "Оскаре"

После триумфа "Паразитов" в 2019-2020 годах все ждали корейских премьер. И вот в прокате "Минари", получивший целых шесть номинаций на "Оскар", в том числе и... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Егор Беликов. После триумфа "Паразитов" в 2019-2020 годах все ждали корейских премьер. И вот в прокате "Минари", получивший целых шесть номинаций на "Оскар", в том числе и главную — "Лучший фильм". Впрочем, кино это вовсе не корейское, хотя почти целиком на национальном языке, а вполне американское. Почему его стоит посмотреть и что в нем покажется нам знакомым и близким — в материале РИА Новости.На недельку до второго я уеду в АрканзасДействительно, весь фильм снят в Америке — и это, конечно, дарит "Минари" несправедливые привилегии. Например, на церемонии вручения "Золотых глобусов" картина выиграла приз как лучший фильм на иностранном языке. То есть нужно понимать, что Голливуд очень редко пускает на главные премии иноязычные ленты, включая и российские (наших "Дорогих товарищей" в итоге не номинировали ни здесь, ни на "Оскаре"). А "Минари", этот американский манифест дружбы народов, прошел легко. Впрочем, картина у режиссера Ли Айзека Чуна получилась космополитическая по настрою и духу. В ней показаны ситуации, узнаваемые всюду и всеми. Ведь многие из нас однажды откуда-то и куда-то переехали. Прямо как молодая корейская семья, которая перебирается в штат Арканзас, чтобы обзавестись фермой. Это идея отца (его сыграл Стивен Ён, известный по фильму "Ходячие мертвецы"). Он планирует кормить старшую дочку и младшего сына тем, что заработает от продажи корейских продуктов, выращенных у себя на участке. Но ассимиляция дается иммигрантам нелегко, бизнес не процветает. А все сбережения уже буквально закопаны в землю. Родители на почве трудностей постоянно ругаются, и детям от этого тяжело. А тут еще из Кореи приезжает бабушка Сунджа (Юн Ё Чжон). У нее собственная навязчивая идея: лечить семью народным средством — растением минари. Это что-то вроде подорожника, который у нас любят применять от всех болезней. Его семена бабушка привезла из дома и высадила неподалеку от фермы.Старый новый ГолливудВ общем, это картина о том, как живется своим среди чужих, о новых гражданах страны, когда-то основанной пилигримами. Но чувства героев поймет любой, кто когда-либо, к примеру, покорял Москву или Петербург, перебирался из деревни в райцентр или начинал собственное дело. Им знакомы болезненное привыкание к новому, страх иноземца/новичка — целый комплекс эмоций. Режиссер Ли Айзек Чун — сам американец в первом поколении, сын корейцев, которые однажды переехали на ферму в Арканзас. Так что фильм явно автобиографический. Оттого-то, наверное, Ли и удалось так точно, проникновенно и в то же время ненавязчиво раскрыть множество подтекстов. Например, минари — это символ извечной тяги к родной земле, тот самый корейский корень, что помогает семье не забыть, откуда они. За тему ностальгии отвечает бабушка (играет Юн Ё Чжон — главная кандидатка на "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана"). Ее образ узнаваем и для любого российского зрителя. "Минари" — не авангардное кино, а скорее построенное на художественных стереотипах. Оно не поднимает злободневные социальные вопросы, на которых зациклены режиссеры — коренные американцы (смотрите "Девушка, подающая надежды", "Иуда и Черный мессия", "Одна ночь в Майами"). Интересно, что сейчас именно иностранцы снимают фильмы в классических голливудских жанрах: и комедийный триллер "Паразиты", и философское роуд-муви "Земля кочевников", и "Минари". Что ж, 25 апреля на церемонии вручения премий Американской киноакадемии посмотрим, чья художественная стратегия победит.

https://ria.ru/20210408/kino-1727225022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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