Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210410/kino-1727553337.html
Удачно зашли: корейское вторжение "Минари" на американском "Оскаре"
Удачно зашли: корейское вторжение "Минари" на американском "Оскаре"
После триумфа "Паразитов" в 2019-2020 годах все ждали корейских премьер. И вот в прокате "Минари", получивший целых шесть номинаций на "Оскар", в том числе и... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:00
2021-04-10T08:00
лучшие фильмы 2021
фильмы
южная корея
сша
культура
что посмотреть
кино и сериалы
оскар (премия)
голливуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727135980_0:91:2600:1554_1920x0_80_0_0_713fd16356a4eedb5b425eef5fc3804d.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Егор Беликов. После триумфа "Паразитов" в 2019-2020 годах все ждали корейских премьер. И вот в прокате "Минари", получивший целых шесть номинаций на "Оскар", в том числе и главную — "Лучший фильм". Впрочем, кино это вовсе не корейское, хотя почти целиком на национальном языке, а вполне американское. Почему его стоит посмотреть и что в нем покажется нам знакомым и близким — в материале РИА Новости.На недельку до второго я уеду в АрканзасДействительно, весь фильм снят в Америке — и это, конечно, дарит "Минари" несправедливые привилегии. Например, на церемонии вручения "Золотых глобусов" картина выиграла приз как лучший фильм на иностранном языке. То есть нужно понимать, что Голливуд очень редко пускает на главные премии иноязычные ленты, включая и российские (наших "Дорогих товарищей" в итоге не номинировали ни здесь, ни на "Оскаре"). А "Минари", этот американский манифест дружбы народов, прошел легко. Впрочем, картина у режиссера Ли Айзека Чуна получилась космополитическая по настрою и духу. В ней показаны ситуации, узнаваемые всюду и всеми. Ведь многие из нас однажды откуда-то и куда-то переехали. Прямо как молодая корейская семья, которая перебирается в штат Арканзас, чтобы обзавестись фермой. Это идея отца (его сыграл Стивен Ён, известный по фильму "Ходячие мертвецы"). Он планирует кормить старшую дочку и младшего сына тем, что заработает от продажи корейских продуктов, выращенных у себя на участке. Но ассимиляция дается иммигрантам нелегко, бизнес не процветает. А все сбережения уже буквально закопаны в землю. Родители на почве трудностей постоянно ругаются, и детям от этого тяжело. А тут еще из Кореи приезжает бабушка Сунджа (Юн Ё Чжон). У нее собственная навязчивая идея: лечить семью народным средством — растением минари. Это что-то вроде подорожника, который у нас любят применять от всех болезней. Его семена бабушка привезла из дома и высадила неподалеку от фермы.Старый новый ГолливудВ общем, это картина о том, как живется своим среди чужих, о новых гражданах страны, когда-то основанной пилигримами. Но чувства героев поймет любой, кто когда-либо, к примеру, покорял Москву или Петербург, перебирался из деревни в райцентр или начинал собственное дело. Им знакомы болезненное привыкание к новому, страх иноземца/новичка — целый комплекс эмоций. Режиссер Ли Айзек Чун — сам американец в первом поколении, сын корейцев, которые однажды переехали на ферму в Арканзас. Так что фильм явно автобиографический. Оттого-то, наверное, Ли и удалось так точно, проникновенно и в то же время ненавязчиво раскрыть множество подтекстов. Например, минари — это символ извечной тяги к родной земле, тот самый корейский корень, что помогает семье не забыть, откуда они. За тему ностальгии отвечает бабушка (играет Юн Ё Чжон — главная кандидатка на "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана"). Ее образ узнаваем и для любого российского зрителя. "Минари" — не авангардное кино, а скорее построенное на художественных стереотипах. Оно не поднимает злободневные социальные вопросы, на которых зациклены режиссеры — коренные американцы (смотрите "Девушка, подающая надежды", "Иуда и Черный мессия", "Одна ночь в Майами"). Интересно, что сейчас именно иностранцы снимают фильмы в классических голливудских жанрах: и комедийный триллер "Паразиты", и философское роуд-муви "Земля кочевников", и "Минари". Что ж, 25 апреля на церемонии вручения премий Американской киноакадемии посмотрим, чья художественная стратегия победит.
https://ria.ru/20210408/kino-1727225022.html
южная корея
сша
голливуд
арканзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727135980_204:0:2396:1644_1920x0_80_0_0_885e56cb54a1941560b7396744e81fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лучшие фильмы 2021, фильмы, южная корея, сша, что посмотреть , кино и сериалы, оскар (премия), голливуд, арканзас

Удачно зашли: корейское вторжение "Минари" на американском "Оскаре"

08:00 10.04.2021
 
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Минари"
Кадр из фильма Минари - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Экспонента Фильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Егор Беликов. После триумфа "Паразитов" в 2019-2020 годах все ждали корейских премьер. И вот в прокате "Минари", получивший целых шесть номинаций на "Оскар", в том числе и главную — "Лучший фильм". Впрочем, кино это вовсе не корейское, хотя почти целиком на национальном языке, а вполне американское. Почему его стоит посмотреть и что в нем покажется нам знакомым и близким — в материале РИА Новости.

На недельку до второго я уеду в Арканзас

Действительно, весь фильм снят в Америке — и это, конечно, дарит "Минари" несправедливые привилегии. Например, на церемонии вручения "Золотых глобусов" картина выиграла приз как лучший фильм на иностранном языке. То есть нужно понимать, что Голливуд очень редко пускает на главные премии иноязычные ленты, включая и российские (наших "Дорогих товарищей" в итоге не номинировали ни здесь, ни на "Оскаре"). А "Минари", этот американский манифест дружбы народов, прошел легко.
Впрочем, картина у режиссера Ли Айзека Чуна получилась космополитическая по настрою и духу. В ней показаны ситуации, узнаваемые всюду и всеми. Ведь многие из нас однажды откуда-то и куда-то переехали.
Прямо как молодая корейская семья, которая перебирается в штат Арканзас, чтобы обзавестись фермой. Это идея отца (его сыграл Стивен Ён, известный по фильму "Ходячие мертвецы"). Он планирует кормить старшую дочку и младшего сына тем, что заработает от продажи корейских продуктов, выращенных у себя на участке.
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Минари"
Кадр из фильма Минари - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Минари"
Но ассимиляция дается иммигрантам нелегко, бизнес не процветает. А все сбережения уже буквально закопаны в землю. Родители на почве трудностей постоянно ругаются, и детям от этого тяжело. А тут еще из Кореи приезжает бабушка Сунджа (Юн Ё Чжон). У нее собственная навязчивая идея: лечить семью народным средством — растением минари. Это что-то вроде подорожника, который у нас любят применять от всех болезней. Его семена бабушка привезла из дома и высадила неподалеку от фермы.

Старый новый Голливуд

© Plan B Entertainment (2020)Кадр из фильма "Минари"
Кадр из фильма Минари - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Plan B Entertainment (2020)
Кадр из фильма "Минари"
В общем, это картина о том, как живется своим среди чужих, о новых гражданах страны, когда-то основанной пилигримами. Но чувства героев поймет любой, кто когда-либо, к примеру, покорял Москву или Петербург, перебирался из деревни в райцентр или начинал собственное дело. Им знакомы болезненное привыкание к новому, страх иноземца/новичка — целый комплекс эмоций. Режиссер Ли Айзек Чун — сам американец в первом поколении, сын корейцев, которые однажды переехали на ферму в Арканзас. Так что фильм явно автобиографический.
Оттого-то, наверное, Ли и удалось так точно, проникновенно и в то же время ненавязчиво раскрыть множество подтекстов. Например, минари — это символ извечной тяги к родной земле, тот самый корейский корень, что помогает семье не забыть, откуда они. За тему ностальгии отвечает бабушка (играет Юн Ё Чжон — главная кандидатка на "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана"). Ее образ узнаваем и для любого российского зрителя.
© Экспонента Фильм

Кадр из фильма "Минари".

Кадр из фильма Минари
1 из 6

Кадр из фильма "Минари".

© Экспонента Фильм
© Экспонента Фильм

Фрагмент фильма "Минари".

Кадр из фильма Минари
2 из 6

Фрагмент фильма "Минари".

© Экспонента Фильм
© Plan B Entertainment (2020)

Сцена из фильма "Минари".

Кадр из фильма Минари
3 из 6

Сцена из фильма "Минари".

© Plan B Entertainment (2020)
© Plan B Entertainment (2020)

Эпизод из фильма "Минари".

Кадр из фильма Минари
4 из 6

Эпизод из фильма "Минари".

© Plan B Entertainment (2020)
© Plan B Entertainment (2020)

Фильм "Минари".

Кадр из фильма Минари
5 из 6

Фильм "Минари".

© Plan B Entertainment (2020)
© Plan B Entertainment (2020)

Кадр из фильма "Минари" корейского режиссера Ли Айзека Чуна.

Кадр из фильма Минари
6 из 6

Кадр из фильма "Минари" корейского режиссера Ли Айзека Чуна.

© Plan B Entertainment (2020)
1 из 6

Кадр из фильма "Минари".

© Экспонента Фильм
2 из 6

Фрагмент фильма "Минари".

© Экспонента Фильм
3 из 6

Сцена из фильма "Минари".

© Plan B Entertainment (2020)
4 из 6

Эпизод из фильма "Минари".

© Plan B Entertainment (2020)
5 из 6

Фильм "Минари".

© Plan B Entertainment (2020)
6 из 6

Кадр из фильма "Минари" корейского режиссера Ли Айзека Чуна.

© Plan B Entertainment (2020)
"Минари" — не авангардное кино, а скорее построенное на художественных стереотипах. Оно не поднимает злободневные социальные вопросы, на которых зациклены режиссеры — коренные американцы (смотрите "Девушка, подающая надежды", "Иуда и Черный мессия", "Одна ночь в Майами"). Интересно, что сейчас именно иностранцы снимают фильмы в классических голливудских жанрах: и комедийный триллер "Паразиты", и философское роуд-муви "Земля кочевников", и "Минари".
Что ж, 25 апреля на церемонии вручения премий Американской киноакадемии посмотрим, чья художественная стратегия победит.
Кадр из фильма ЗОЖ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 08:00Культура
Будни блогера, драма о холокосте, переезд в США. Что смотреть в кино
 
Культуралучшие фильмы 2021фильмыЮжная КореяСШАчто посмотретьКино и сериалыОскар (премия)ГолливудАрканзас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния