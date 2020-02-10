Фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар"

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У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.

Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.

Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.