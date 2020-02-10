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Фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар"
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РИА Новости

Фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар"

07:28 10.02.2020 (обновлено: 12:58 10.02.2020)
82067
© REUTERS / Mario AnzuoniРежиссер Пон Чжун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mario Anzuoni
Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Помимо "Паразитов", в ней были представлены "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Брачная история" Ноя Баумбаха, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Джокер" Тодда Филлипса.
Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
9 февраля, 08:00Культура
Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему
"Паразиты" удостоены еще трех премий "Оскар" — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.
Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар". Мендес ранее за ленту "1917" был также удостоен "Золотого глобуса".

Другие награжденные

Хоакин Феникс завоевал премию за главную мужскую роль в фильме "Джокер", а Рене Зеллвегер — за главную женскую в ленте "Джуди".
Картина "1917" отмечена "Оскаром" за операторскую работу Роджера Дикинса.
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде", а Лора Дерн — за женскую роль второго плана в "Брачной истории".
Приз за лучший адаптированный сценарий взял "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
Мультфильм "История игрушек 4" отмечен "Оскаром" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Фильм "Окно напротив" получил награду как лучшая короткометражная картина.
Элтон Джон и Бери Топин удостоились "Оскара" за песню в фильме "Рокетмен".
Лучшим документальным фильмом стала "Американская фабрика", снятая производственной компанией бывшей первой четы Америки Мишель и Барака Обамы Higher Ground.
Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.
Лебедь, блеск и перья: десять худших нарядов в истории "Оскара"
© AP Photo / George Birch

В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".

Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.

 Барбара Стрейзенд на церемонии вручения премии Оскар, 1969 год
1 из 10

В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".

Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.

© AP Photo / George Birch
© AP Photo / Lennox McLendon

У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.

Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.

Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.

Певица Шер с актером Доном Амече на церемонии вручения премии Оскар, 1986 год
2 из 10

У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.

Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.

Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.

© AP Photo / Lennox McLendon
© AP Photo / Reed Saxon

Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.

Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды как одно из худших.

Ким Бейсингер на церемонии вручения премии Оскар, 1990 год
3 из 10

Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.

Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды как одно из худших.

© AP Photo / Reed Saxon
© AP Photo

Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.

Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядело это комично, но, может, это и было ее целью?

Вупи Голдберг на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
4 из 10

Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.

Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядело это комично, но, может, это и было ее целью?

© AP Photo
© AP Photo / Reed Saxon

В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".

На церемонии актриса была в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.

Сьюзан Сарандон на церемонии вручения премии Оскар, 1996 год
5 из 10

В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".

На церемонии актриса была в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.

© AP Photo / Reed Saxon
© AFP 2020 / Lucy Nicholson

Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим. ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.

Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".

Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".

А спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.

Певица Бьорк на церемонии вручения премии Оскар, 2001 год
6 из 10

Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим. ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.

Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".

Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".

А спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Lucy Nicholson
© AFP 2020 / Mike Nelson

Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.

Гвинет Пэлтроу и Акива Голдсман на церемонии вручения премии Оскар, 2002 год
7 из 10

Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.

© AFP 2020 / Mike Nelson
© AFP 2020 / Robyn Beck

Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.

После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.

Актриса Ума Турман на церемонии вручения премии Оскар, 2004 год
8 из 10

Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.

После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.

© AFP 2020 / Robyn Beck
© AFP 2020 / Getty Images/ Frazer Harrison

Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.

"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.

Актриса Тильда Суинтон на церемонии вручения премии Оскар, 2008 год
9 из 10

Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.

"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.

© AFP 2020 / Getty Images/ Frazer Harrison
© AFP 2020 / Mark Ralston

Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.

Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассику: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.

Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар, 2019 год
10 из 10

Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.

Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассику: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.

© AFP 2020 / Mark Ralston
1 из 10

В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".

Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.

© AP Photo / George Birch
2 из 10

У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.

Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.

Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.

© AP Photo / Lennox McLendon
3 из 10

Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.

Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды как одно из худших.

© AP Photo / Reed Saxon
4 из 10

Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.

Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядело это комично, но, может, это и было ее целью?

© AP Photo
5 из 10

В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".

На церемонии актриса была в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.

© AP Photo / Reed Saxon
6 из 10

Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим. ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.

Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".

Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".

А спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Lucy Nicholson
7 из 10

Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.

© AFP 2020 / Mike Nelson
8 из 10

Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.

После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.

© AFP 2020 / Robyn Beck
9 из 10

Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.

"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.

© AFP 2020 / Getty Images/ Frazer Harrison
10 из 10

Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.

Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассику: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.

© AFP 2020 / Mark Ralston
15317205370
Обсудить 25
Хоакин ФениксЭлтон ДжонЮжная КореяРене ЗеллвегерОскар (премия)Брэд Питт (Уильям Бредли)ГолливудЦеремония вручения "Оскара" - 2020
Популярные комментарии
Очень рад за Хоакина Феникса! Заслуженный Оскар за лучшую мужскую роль!
10 февраля, 08:08
Анатолий Булгарин
94020013
Надеюсь фильм про США и как с ним бороться!!!
10 февраля, 08:21
Сергей Иванов
384800016
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