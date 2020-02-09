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Культура
2020-02-09T15:56+0300
https://ria.ru/20200209/1564397413.html
Лебедь, блеск и перья: десять худших нарядов в истории "Оскара"
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РИА Новости

Лебедь, блеск и перья: десять худших нарядов в истории "Оскара"

15:56 09.02.2020
1393
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Совсем скоро в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония награждения премии "Оскар". У знаменитостей снова будет возможность похвастаться стильными нарядами на красной дорожке или, наоборот, попасть в список худших, как это в разные годы получилось сделать у их коллег. Десять самых ужасных нарядов, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / George Birch

В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".

Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.

 Барбара Стрейзенд на церемонии вручения премии Оскар, 1969 год
1 из 10

В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".

Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.

© AP Photo / George Birch
© AP Photo / Lennox McLendon

У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.

Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.

Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.

Певица Шер с актером Доном Амече на церемонии вручения премии Оскар, 1986 год
2 из 10

У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.

Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.

Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.

© AP Photo / Lennox McLendon
© AP Photo / Reed Saxon

Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.

Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды, как одно из худших.

Ким Бейсингер на церемонии вручения премии Оскар, 1990 год
3 из 10

Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.

Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды, как одно из худших.

© AP Photo / Reed Saxon
© AP Photo

Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.

Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядел это комично, но может это и была ее цель?

Вупи Голдберг на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
4 из 10

Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.

Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядел это комично, но может это и была ее цель?

© AP Photo
© AP Photo / Reed Saxon

В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".

Актриса получала награду в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.

Сьюзан Сарандон на церемонии вручения премии Оскар, 1996 год
5 из 10

В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".

Актриса получала награду в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.

© AP Photo / Reed Saxon
© AFP 2020 / Lucy Nicholson

Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим.ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.

Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".

Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".

А спустя 13 лет, в 2014 году, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.

Певица Бьорк на церемонии вручения премии Оскар, 2001 год
6 из 10

Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим.ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.

Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".

Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".

А спустя 13 лет, в 2014 году, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Lucy Nicholson
© AFP 2020 / Mike Nelson

Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.

Гвинет Пэлтроу и Акива Голдсман на церемонии вручения премии Оскар, 2002 год
7 из 10

Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.

© AFP 2020 / Mike Nelson
© AFP 2020 / Robyn Beck

Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.

После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.

Актриса Ума Турман на церемонии вручения премии Оскар, 2004 год
8 из 10

Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.

После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.

© AFP 2020 / Robyn Beck
© AFP 2020 / Getty Images/ Frazer Harrison

Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.

"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.

Актриса Тильда Суинтон на церемонии вручения премии Оскар, 2008 год
9 из 10

Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.

"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.

© AFP 2020 / Getty Images/ Frazer Harrison
© AFP 2020 / Mark Ralston

Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.

Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассике: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.

Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар, 2019 год
10 из 10

Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.

Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассике: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.

© AFP 2020 / Mark Ralston
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КультураКим Бейсингер (Кимила Энн Бейсингер)Стиль жизниНовости культурыУма ТурманТильда СуинтонСьюзан СарандонГвинет ПэлтроуLady Gaga (Стефани Джерманотта)Оскар (премия)Лос-АнджелесШер
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