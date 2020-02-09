Лебедь, блеск и перья: десять худших нарядов в истории "Оскара"

В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".
Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.
В 1969 году Барбара Стрейзанд получила свой первый "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Смешная девчонка".
Но с нарядом она явно ошиблась. По всей видимости, актриса не предусмотрела, что софиты сделают и без того странный блестящий костюм полностью прозрачным.
У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.
Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.
Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.
У Шер было множество провалов на красной дорожке "Оскара": то она выбирала слишком откровенные наряды, то чересчур блестящие.
Но самым безвкусным вот уже более 30 лет считается костюм, в котором она пришла на премию в 1986 году.
Американский модельер Боб Маки, создавший для нее этот ансамбль не пожалел ни перьев, ни страз. Образ не спас даже идеальный пресс звезды.
Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.
Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды, как одно из худших.
Для 62-й церемонии "Оскара" Ким Бейсингер, звезда фильма Тима Бертона "Бэтмен" (1990 год), решила самостоятельно создать наряд. Как оказалось, зря.
Платье-гибрид, напоминающее то ли образ принцессы, то ли концертный костюм Майкла Джексона, вошло в историю моды, как одно из худших.
Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.
Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядел это комично, но может это и была ее цель?
Многослойность — это, конечно, хорошо. Но только не в случае наряда Вупи Голдберг. Его она надела в 1993 году.
Фиолетово-зеленая цветовая гамма напоминала Джокера из комиксов о Бэтмене. А облегающие штаны, украшенные узором "турецкий огурец", явно были лишними. Выглядел это комично, но может это и была ее цель?
В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".
Актриса получала награду в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.
В 1996 году Сьюзан Сарандон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Мертвец идет".
Актриса получала награду в пышном платье коричневого цвета. А вот с прической вышла неудача. Критики шутили, что Сарандон, видимо, случайно вылила на себя популярную в 90-х годах краску для волос шоколадного оттенка.
Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим.ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.
Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".
Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".
А спустя 13 лет, в 2014 году, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.
Платье исландской певицы Бьорк ("Оскар" 2001 года. — Прим.ред.) в виде мертвого лебедя знают даже те, кто не интересуется модой и не следит за тем, что происходит на красных дорожках.
Наряд неоднократно возглавлял рейтинг худших и стал "культовым".
Этот образ в шутку повторила телеведущая Эллен Дедженерес, когда вела 53-ю церемонию награждения премии "Эмми".
А спустя 13 лет, в 2014 году, модный дом Valentino включил скандальное платье в весеннюю коллекцию от кутюр.
Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.
Гвинет Пэлтроу долго жалела о том, что не надела бюстгальтер под платье от Alexander McQueen. В мрачном наряде, сшитом в готическом стиле, она пришла на "Оскар" в 2002 году.
Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.
После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.
Платье от Christian Lacroix заставило в 2004 году краснеть Уму Турман.
После этого выхода актрису стали сравнивать с дояркой из швейцарской деревни.
Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.
"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.
Тильда Суинтон — одна из самых стильных звезд на красных дорожках. Но в 2008 году она совершила ошибку.
"Пожалуйста, вытащите Тильду из этого черного бархатного мешка для мусора, который держит ее тело в заложниках", — писали модные критики про ее наряд.
Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.
Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассике: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.
Леди Гага, которая в 2019 году собрала практически все престижные награды за роль и пение в драме "Звезда родилась" и покорила глянец модными платьями, на "Оскаре" выглядела скучно.
Эпатажная исполнительница ошиблась, когда решила сделать ставку на псевдоклассике: приталенном платье черного цвета, кожаных перчатках и дорогих украшениях.