https://ria.ru/20210410/kardiotsentr-1727654172.html

В МЧС рассказали о нарушениях в горевшем кардиоцентре Благовещенска

В МЧС рассказали о нарушениях в горевшем кардиоцентре Благовещенска

Проверка пожарной безопасности здания кардиохирургического центра Благовещенска, где 2 апреля произошел пожар, проводилась в 2015 году, выявленные тогда... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:30

2021-04-10T08:30

2021-04-10T08:30

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Проверка пожарной безопасности здания кардиохирургического центра Благовещенска, где 2 апреля произошел пожар, проводилась в 2015 году, выявленные тогда нарушения были частично устранены, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Амурской области."Последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности была проведена в апреле 2015 года, проводилась комплексная проверка всех зданий, находящихся на территории Амурской медицинской академии (к которой относится и кардиохирургический центр). Было выявлено четыре нарушения, два из которых устранили, они были связаны с эксплуатацией путей эвакуации и систем оповещения людей о пожаре", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Амурской области.Второго апреля днём в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным."Предложенные после проверки 2015 года противопожарные мероприятия не связаны с причиной возникновения пожара. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования", - подчеркнули в ГУ МЧС по региону.

https://ria.ru/20210404/operatsiya-1604169766.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия