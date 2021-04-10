https://ria.ru/20210410/facebook-1727686908.html

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:58

2021-04-10T13:58

2021-04-10T16:16

европарламент

facebook

анна кикина

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

общество

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.В сообщении федеральной службы отмечается, что 9 апреля RT проводил прямой эфир с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался в официальном аккаунте СМИ на Facebook до тех пор, пока администрация платформы не заблокировала его под предлогом нарушения авторских прав.Роскомнадзор считает, что такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос".В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента.В то же время суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы блокировать противоправный контент. С 10 марта в России, также по предписанию Роскомнадзора, ограничивается скорость работы этого сервиса. Служба пригрозила полной блокировкой соцсети, если ее администрация не начнет выполнять требования законодательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/gagarin-1727677916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/polet-1727519711.html

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2021

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европарламент, facebook, анна кикина, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество