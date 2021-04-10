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РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:58
2021-04-10T16:16
европарламент
facebook
анна кикина
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
общество
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.В сообщении федеральной службы отмечается, что 9 апреля RT проводил прямой эфир с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался в официальном аккаунте СМИ на Facebook до тех пор, пока администрация платформы не заблокировала его под предлогом нарушения авторских прав.Роскомнадзор считает, что такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос".В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента.В то же время суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы блокировать противоправный контент. С 10 марта в России, также по предписанию Роскомнадзора, ограничивается скорость работы этого сервиса. Служба пригрозила полной блокировкой соцсети, если ее администрация не начнет выполнять требования законодательства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/gagarin-1727677916.html
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европарламент, facebook, анна кикина, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

13:58 10.04.2021 (обновлено: 16:16 10.04.2021)
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
В сообщении федеральной службы отмечается, что 9 апреля RT проводил прямой эфир с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался в официальном аккаунте СМИ на Facebook до тех пор, пока администрация платформы не заблокировала его под предлогом нарушения авторских прав.
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Роскомнадзор считает, что такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос".
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента.
В то же время суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы блокировать противоправный контент. С 10 марта в России, также по предписанию Роскомнадзора, ограничивается скорость работы этого сервиса. Служба пригрозила полной блокировкой соцсети, если ее администрация не начнет выполнять требования законодательства.
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