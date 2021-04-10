https://ria.ru/20210410/erdogan-1727723273.html

Эрдоган высказался об оборонном сотрудничестве с Украиной

Эрдоган высказался об оборонном сотрудничестве с Украиной

Сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T20:40

2021-04-10T20:40

2021-04-10T20:40

владимир зеленский

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

украина

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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган."Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате "2+2" (главы МИД и минобороны двух стран). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Стамбуле.

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727721738.html

турция

стамбул

украина

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владимир зеленский, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, украина