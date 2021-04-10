https://ria.ru/20210410/erdogan-1727721738.html
Эрдоган подтвердил неготовность Турции признать "аннексию Крыма"
Эрдоган подтвердил неготовность Турции признать "аннексию Крыма"
Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал международную площадку "Крымская платформа" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-10T20:17
2021-04-10T20:17
2021-04-11T00:11
владимир зеленский
турция
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал международную площадку "Крымская платформа" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за "территориальную целостность и суверенитет Украины", а ее "принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма".По словам Эрдогана, "Крымская платформа" призвана "объединить" украинские земли."Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины", — сказал он.Эрдоган добавил, что Турция рассматривает "повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, <...> как "историческую и гуманитарную обязанность"."У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта", — отметил глава государства.Зеленский находится в Стамбуле в рамках заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Как сообщил украинский лидер, среди прочего они с Эрдоганом обсудили тему безопасности в Черноморском регионе. По словам Зеленского, взгляды Киева и Анкары в этом вопросе совпадают.Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.В октябре президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает республику российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар. В Крыму призвали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса полуострова и убедиться в его российской принадлежности во время личного визита.
https://ria.ru/20210327/krym-1603154019.html
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РИА Новости
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владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Президент Турции
Тайип Эрдоган поддержал международную площадку "Крымская платформа" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским
.
Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за "территориальную целостность и суверенитет Украины", а ее "принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма".
По словам Эрдогана, "Крымская платформа" призвана "объединить" украинские земли.
"Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины", — сказал он.
Эрдоган добавил, что Турция рассматривает "повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, <...> как "историческую и гуманитарную обязанность".
"У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта", — отметил глава государства.
Зеленский находится в Стамбуле в рамках заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Как сообщил украинский лидер, среди прочего они с Эрдоганом обсудили тему безопасности в Черноморском регионе. По словам Зеленского, взгляды Киева и Анкары в этом вопросе совпадают.
Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции
, Франции
, Великобритании
, Германии
, Канаде
и США
.
В октябре президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара
не признает республику российским регионом и намерена вместе с Украиной
поддерживать крымских татар. В Крыму призвали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса полуострова и убедиться в его российской принадлежности во время личного визита.