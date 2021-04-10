https://ria.ru/20210410/dzhonson-1727731203.html

Джонсон отказался от присутствия на похоронах принца Филиппа

Джонсон отказался от присутствия на похоронах принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-10T22:07

2021-04-10T22:07

2021-04-11T00:55

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

борис джонсон

великобритания

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.Отпевание и похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония прощания пройдет в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек, что вызвано пандемией коронавируса. Похороны не будут государственными и пройдут в военном стиле, как того хотел сам принц Филипп."Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи", - говорится в заявлении представителя британского правительства.Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.

https://ria.ru/20210410/pokhorony-1727719730.html

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, борис джонсон, великобритания, в мире