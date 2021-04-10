Джонсон отказался от присутствия на похоронах принца Филиппа

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.Отпевание и похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония прощания пройдет в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек, что вызвано пандемией коронавируса. Похороны не будут государственными и пройдут в военном стиле, как того хотел сам принц Филипп."Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи", - говорится в заявлении представителя британского правительства.Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.
Отпевание и похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония прощания пройдет в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек, что вызвано пандемией коронавируса. Похороны не будут государственными и пройдут в военном стиле, как того хотел сам принц Филипп.
"Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи", - говорится в заявлении представителя британского правительства.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.
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