https://ria.ru/20210410/devochka-1727709028.html

В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра

В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра

Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T17:29

2021-04-10T17:29

2021-04-10T17:29

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."По предварительной информации, днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт", - сказала Нефедова.По ее словам, ребенку понадобилась медицинская помощь.Нефедова пояснила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210308/rebenok-1600354274.html

https://ria.ru/20210304/eskalator-1599941187.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия