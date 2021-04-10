https://ria.ru/20210410/devochka-1727709028.html
В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра
В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра
Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:29
2021-04-10T17:29
2021-04-10T17:29
людмила нефедова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3d8bb0b3dfc34308cd31b3d2e384c97.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."По предварительной информации, днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт", - сказала Нефедова.По ее словам, ребенку понадобилась медицинская помощь.Нефедова пояснила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210308/rebenok-1600354274.html
https://ria.ru/20210304/eskalator-1599941187.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd59b520a8a8b0e6f886933ead1acc3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
"По предварительной информации, днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт", - сказала Нефедова.
По ее словам, ребенку понадобилась медицинская помощь.
Нефедова пояснила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.