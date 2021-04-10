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В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра
В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра
Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:29
2021-04-10T17:29
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."По предварительной информации, днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт", - сказала Нефедова.По ее словам, ребенку понадобилась медицинская помощь.Нефедова пояснила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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людмила нефедова, москва, происшествия

В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра

17:29 10.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве
Машина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала поверку после того, как девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"По предварительной информации, днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт", - сказала Нефедова.
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По ее словам, ребенку понадобилась медицинская помощь.
Нефедова пояснила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Людмила НефедоваМоскваПроисшествия
 
 
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