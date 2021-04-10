https://ria.ru/20210410/alibaba-1727653198.html

В компании Alibaba прокомментировали штраф за нечестную конкуренцию

В компании Alibaba прокомментировали штраф за нечестную конкуренцию

Наказание компании Alibaba стало важным шагом для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ, оно служит... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:08

2021-04-10T08:08

2021-04-10T08:08

aliexpress

qualcomm

alibaba group

китай

технологии

экономика

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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Наказание компании Alibaba стало важным шагом для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ, оно служит предупреждением и стимулом для других таких же компаний, говорится в письме компании Alibaba к клиентам и партнёрам.Ранее Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,2 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны штрафом. Предыдущий рекордный штраф в 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции."Последние несколько месяцев мы в полной мере сотрудничали с управлением в проведении расследования, серьезно изучили политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ. В связи с этим мы провели самооценку наших внутренних систем и внесли в них улучшения, обеспечивая стабильную работу нашего бизнеса", - заявили в Alibaba.Подчёркивается, что "вынесенное сегодня наказание послужило предупреждением и стимулом для таких компаний, как наша, оно отражает нормативные ожидания регулирующих органов в отношении развития нашей отрасли"."Это важное действие для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ", - добавили в компании.В письме Alibaba подчёркивается, что благодаря экономическому и технологическому развитию Китая, а также нормативной поддержке инноваций, Alibaba получила возможность создать такие платформы как Taobao и Tmall с помощью миллионов малых и средних продавцов и сотен миллионов потребителей. Бизнес-модель таких платформ снизила затраты на открытие и ведение бизнеса, повысила эффективность экономической деятельности."Мы полностью осознаем, что наши средства к существованию зависят от того, чтобы идти в ногу со временем и от развития нашей страны, от того, чтобы постоянно прислушиваться, понимать и обслуживать наших бесчисленных продавцов и клиентов, от упорства в стремлении к технологическим инновациям. Мы продолжим принимать меры по снижению порога выхода (на платформы - ред.) и коммерческих издержек при работе на наших платформах", - добавили в компании.Подчеркивается, что "сегодня важный день на пути роста Alibaba, для нас это новая отправная точка, где мы решаем проблемы и стремимся к инновациям"."Alibaba не смогла бы добиться нашего роста без надежного государственного регулирования и обслуживания, а серьёзный надзор, терпимость и поддержка со стороны всех наших клиентов имели решающее значение для нашего развития. За это мы преисполнены благодарности и уважения", - отметили в компании.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

https://ria.ru/20210410/alibaba-1727650925.html

https://ria.ru/20201225/alibaba-1590858487.html

https://ria.ru/20200310/1568368069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

aliexpress, qualcomm, alibaba group, китай, технологии, экономика