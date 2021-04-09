https://ria.ru/20210409/zarplata-1727465217.html

Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой

Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой

Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:09

2021-04-09T07:09

2021-04-09T08:00

работа.ру

россия

москва

зарплата

общество

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Стало известно, сколько на самом деле россиян довольны своей зарплатой

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Сервис опросил жителей во всех округах страны старше 18 лет. В исследовании, прошедшем в апреле, приняли участие свыше 4,5 тысячи человек.Еще почти столько же россиян хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20-30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч, 14% респондентов - 40-50 тысяч, 10% - 30-40 тысяч рублей. Только 7% жителей России рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.Также сервис выяснил, что в первом квартале этого года 7% опрошенных рассказали, что им повысили зарплату, а 1% также вдобавок получили повышение в должности. Примечательно, что еще 1% получили повышение в должности без роста в окладе. При этом в декабре прошлого года 32% работодателей планировали повысить зарплату свои подчиненным, отмечается в исследовании.Соответственно, остальные 92% респондентов остались без повышения. Однако каждый пятый ожидает, что это может произойти во втором квартале.

https://ria.ru/20210322/zarplata-1602248818.html

https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html

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работа.ру, россия, москва, зарплата, общество