Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/zarplata-1727465217.html
Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой
Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой
Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:09
2021-04-09T08:00
работа.ру
россия
москва
зарплата
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Стало известно, сколько на самом деле россиян довольны своей зарплатой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Сервис опросил жителей во всех округах страны старше 18 лет. В исследовании, прошедшем в апреле, приняли участие свыше 4,5 тысячи человек.Еще почти столько же россиян хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20-30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч, 14% респондентов - 40-50 тысяч, 10% - 30-40 тысяч рублей. Только 7% жителей России рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.Также сервис выяснил, что в первом квартале этого года 7% опрошенных рассказали, что им повысили зарплату, а 1% также вдобавок получили повышение в должности. Примечательно, что еще 1% получили повышение в должности без роста в окладе. При этом в декабре прошлого года 32% работодателей планировали повысить зарплату свои подчиненным, отмечается в исследовании.Соответственно, остальные 92% респондентов остались без повышения. Однако каждый пятый ожидает, что это может произойти во втором квартале.
https://ria.ru/20210322/zarplata-1602248818.html
https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
работа.ру, россия, москва, зарплата, общество

Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой

07:09 09.04.2021 (обновлено: 08:00 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис опросил жителей во всех округах страны старше 18 лет. В исследовании, прошедшем в апреле, приняли участие свыше 4,5 тысячи человек.
"Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России", - сообщают авторы исследования. Они также выяснили, какие ожидания у респондентов в части повышения зарплаты: четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей.
Еще почти столько же россиян хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20-30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч, 14% респондентов - 40-50 тысяч, 10% - 30-40 тысяч рублей. Только 7% жителей России рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 07:09
Названы регионы с самыми большими зарплатами
Также сервис выяснил, что в первом квартале этого года 7% опрошенных рассказали, что им повысили зарплату, а 1% также вдобавок получили повышение в должности. Примечательно, что еще 1% получили повышение в должности без роста в окладе. При этом в декабре прошлого года 32% работодателей планировали повысить зарплату свои подчиненным, отмечается в исследовании.
Соответственно, остальные 92% респондентов остались без повышения. Однако каждый пятый ожидает, что это может произойти во втором квартале.
Официант с подносом - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 07:29
Названы профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой
 
Работа.руРоссияМоскваЗарплатаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Эксперт оценил опасность возможной хакерской атаки в майские праздники
12:45Комиссия Госдумы проведет заседание по регулированию TikTok
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния