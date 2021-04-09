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Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху
Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху
Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:23
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наталья лазуренко
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко.Так, о нарушении метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, свидетельствует специфический кислый запах кожи, объяснила она.Кисло-сладкий запах сигнализирует о развитии сахарного диабета и связан с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена, предупредила Лазуренко.Специалист также рекомендовала внимательно следить за состоянием кожи: высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.
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наталья лазуренко, здоровье, общество

Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху

09:23 09.04.2021 (обновлено: 12:37 09.04.2021)
 
© Depositphotos / FotofabrikaМужчина зажимает нос
Мужчина зажимает нос - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Depositphotos / Fotofabrika
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко.
Так, о нарушении метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, свидетельствует специфический кислый запах кожи, объяснила она.
"В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира", уточнила медик в комментарии "Звезде".
Кисло-сладкий запах сигнализирует о развитии сахарного диабета и связан с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена, предупредила Лазуренко.
Специалист также рекомендовала внимательно следить за состоянием кожи: высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.
Врач - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 07:05
Названы опасные болезни, на которые указывают судороги
 
Наталья ЛазуренкоЗдоровьеОбщество
 
 
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