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Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху
Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху
Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:23
2021-04-09T09:23
2021-04-09T12:37
наталья лазуренко
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко.Так, о нарушении метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, свидетельствует специфический кислый запах кожи, объяснила она.Кисло-сладкий запах сигнализирует о развитии сахарного диабета и связан с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена, предупредила Лазуренко.Специалист также рекомендовала внимательно следить за состоянием кожи: высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.
https://ria.ru/20210321/bolezni-1602170698.html
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наталья лазуренко, здоровье, общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости
. Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко
.
Так, о нарушении метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, свидетельствует специфический кислый запах кожи, объяснила она.
"В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира", —
уточнила медик в комментарии "Звезде
".
Кисло-сладкий запах сигнализирует о развитии сахарного диабета и связан с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена, предупредила Лазуренко.
Специалист также рекомендовала внимательно следить за состоянием кожи: высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.