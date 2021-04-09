https://ria.ru/20210409/zapakh-1727474061.html

Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху

Названы опасные заболевания, которые можно определить по запаху

Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:23

2021-04-09T09:23

2021-04-09T12:37

наталья лазуренко

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запах кожных покровов может указывать на наличие патологий, рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко.Так, о нарушении метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, свидетельствует специфический кислый запах кожи, объяснила она.Кисло-сладкий запах сигнализирует о развитии сахарного диабета и связан с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена, предупредила Лазуренко.Специалист также рекомендовала внимательно следить за состоянием кожи: высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.

https://ria.ru/20210321/bolezni-1602170698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья лазуренко, здоровье, общество