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На Украине арестовали яхту Медведчука
На Украине арестовали яхту Медведчука
Херсонский городской суд на Украине арестовал яхту Romance 1, которая принадлежит депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, причиной... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:49
2021-04-09T16:49
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
служба безопасности украины
владимир путин
севастополь
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Херсонский городской суд на Украине арестовал яхту Romance 1, которая принадлежит депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, причиной ареста стало нарушение порядка въезда в Крым, сообщила пресс-служба СБ Украины в пятницу."Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля. В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1. В том числе речь идет о входах в порты временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении на сайте СБУ.По данным ведомства, сейчас следствие исследует обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда судна на территорию Крыма: "В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова", - добавили в СБУ.Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "госизмена", "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя", "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и "нарушение действующих на транспорте правил".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html
https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, служба безопасности украины, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире

На Украине арестовали яхту Медведчука

16:49 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Херсонский городской суд на Украине арестовал яхту Romance 1, которая принадлежит депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, причиной ареста стало нарушение порядка въезда в Крым, сообщила пресс-служба СБ Украины в пятницу.
"Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля. В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1. В том числе речь идет о входах в порты временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении на сайте СБУ.
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По данным ведомства, сейчас следствие исследует обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда судна на территорию Крыма: "В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова", - добавили в СБУ.
Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "госизмена", "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя", "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и "нарушение действующих на транспорте правил".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаВ мире
 
 
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