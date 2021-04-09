https://ria.ru/20210409/yakhta-1727584936.html

На Украине арестовали яхту Медведчука

На Украине арестовали яхту Медведчука

Херсонский городской суд на Украине арестовал яхту Romance 1, которая принадлежит депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, причиной... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:49

2021-04-09T16:49

2021-04-09T16:49

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

служба безопасности украины

владимир путин

севастополь

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Херсонский городской суд на Украине арестовал яхту Romance 1, которая принадлежит депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, причиной ареста стало нарушение порядка въезда в Крым, сообщила пресс-служба СБ Украины в пятницу."Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля. В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1. В том числе речь идет о входах в порты временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении на сайте СБУ.По данным ведомства, сейчас следствие исследует обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда судна на территорию Крыма: "В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова", - добавили в СБУ.Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "госизмена", "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя", "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и "нарушение действующих на транспорте правил".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, служба безопасности украины, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире