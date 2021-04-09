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В Кремле ответили на вопрос об участии россиян из Донбасса в выборах
В Кремле ответили на вопрос об участии россиян из Донбасса в выборах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия в выборах жителей Донбасса, являющихся гражданами и Украины, и России: двойное... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:35
2021-04-09T13:35
россия
донбасс
дмитрий песков
украина
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия в выборах жителей Донбасса, являющихся гражданами и Украины, и России: двойное гражданство не является в этом случае помехой.Журналисты попросили его пояснить, как в случае завершения конфликта в Донбассе Кремль видит положение граждан, имеющих двойное гражданство и, следовательно, возможность выбирать и президента Украины, и президента РФ."В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство, - вам об этом хорошо известно, например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальна. И в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего, собственно говоря", - ответил Песков, говоря о том, не возникает ли в этой ситуации коллизия.
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россия, донбасс, дмитрий песков, украина, политика

В Кремле ответили на вопрос об участии россиян из Донбасса в выборах

13:35 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия в выборах жителей Донбасса, являющихся гражданами и Украины, и России: двойное гражданство не является в этом случае помехой.
Журналисты попросили его пояснить, как в случае завершения конфликта в Донбассе Кремль видит положение граждан, имеющих двойное гражданство и, следовательно, возможность выбирать и президента Украины, и президента РФ.
"В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство, - вам об этом хорошо известно, например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальна. И в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего, собственно говоря", - ответил Песков, говоря о том, не возникает ли в этой ситуации коллизия.
Наблюдатели перед стартом голосования - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 16:51
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РоссияДонбассДмитрий ПесковУкраинаПолитика
 
 
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