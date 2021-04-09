https://ria.ru/20210409/vybory-1727528657.html

В Кремле ответили на вопрос об участии россиян из Донбасса в выборах

В Кремле ответили на вопрос об участии россиян из Донбасса в выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия в выборах жителей Донбасса, являющихся гражданами и Украины, и России: двойное... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:35

2021-04-09T13:35

2021-04-09T13:35

россия

донбасс

дмитрий песков

украина

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия в выборах жителей Донбасса, являющихся гражданами и Украины, и России: двойное гражданство не является в этом случае помехой.Журналисты попросили его пояснить, как в случае завершения конфликта в Донбассе Кремль видит положение граждан, имеющих двойное гражданство и, следовательно, возможность выбирать и президента Украины, и президента РФ."В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство, - вам об этом хорошо известно, например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальна. И в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего, собственно говоря", - ответил Песков, говоря о том, не возникает ли в этой ситуации коллизия.

https://ria.ru/20210408/nablyudateli-1727405224.html

россия

донбасс

украина

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россия, донбасс, дмитрий песков, украина, политика