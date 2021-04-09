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Врач рассказал, при каких симптомах надо обращаться в поликлинику
Врач рассказал, при каких симптомах надо обращаться в поликлинику
Повышение артериального давления, боль в суставах, появившееся чувство усталости, снижение работоспособности, а также любое изменение в привычном образе жизни... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:22
2021-04-09T09:22
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Повышение артериального давления, боль в суставах, появившееся чувство усталости, снижение работоспособности, а также любое изменение в привычном образе жизни является основанием для обращения в поликлинику, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный."Есть симптомы, при которых необходимо обратиться в поликлинику, - это повышение артериального давления, это боль в суставах, это появившееся чувство усталости, это снижение работоспособности, ухудшение памяти. Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу. А также при изменении в привычном образе жизни - резко похудел человек, резко поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным, нервным, внешне изменился, на расческе стало больше волос, появились высыпания на коже, чувство дискомфорта, боль, изжога", - рассказал Безымянный.При этом он подчеркнул, что есть и симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь, - это боль в груди, боль в животе, остро возникшая головная боль.
https://realty.ria.ru/20210329/polikliniki-1603306121.html
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здоровье - общество, общество

Врач рассказал, при каких симптомах надо обращаться в поликлинику

09:22 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Повышение артериального давления, боль в суставах, появившееся чувство усталости, снижение работоспособности, а также любое изменение в привычном образе жизни является основанием для обращения в поликлинику, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.
"Есть симптомы, при которых необходимо обратиться в поликлинику, - это повышение артериального давления, это боль в суставах, это появившееся чувство усталости, это снижение работоспособности, ухудшение памяти. Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу. А также при изменении в привычном образе жизни - резко похудел человек, резко поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным, нервным, внешне изменился, на расческе стало больше волос, появились высыпания на коже, чувство дискомфорта, боль, изжога", - рассказал Безымянный.
При этом он подчеркнул, что есть и симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь, - это боль в груди, боль в животе, остро возникшая головная боль.
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Собянин открыл две поликлиники в Москве после реконструкции
 
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