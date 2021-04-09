Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/voyna-1727490525.html
Forbes оценил шансы России и Украины в воздушной войне
Forbes оценил шансы России и Украины в воздушной войне
У Украины нет шансов в полномасштабной воздушной войне с Россией, считают военные аналитики журнала Forbes. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:56
2021-04-09T12:14
россия
f-15se
москва
ссср
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/85/1558068577_0:126:3147:1896_1920x0_80_0_0_348f705a785ad5a388d058e3dc1fc662.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У Украины нет шансов в полномасштабной воздушной войне с Россией, считают военные аналитики журнала Forbes.В статье отмечается, что украинские ВВС не получали новых пилотируемых боевых самолетов с 1991 года. После распада СССР Киев продал большинство наиболее востребованных истребителей и штурмовиков, а остальные транспортные средства утилизировал или сдал на хранение.Как напомнили авторы материала, сейчас на вооружении страны находятся 125 самолетов и вертолетов, при этом большинство из них "старше своих пилотов".Эксперты полагают, что Киев мог бы закупить у американцев истребители F-15, однако, по их мнению, даже в этом случае вероятность победы над Москвой в воздухе близится к нулю.Кроме того, российские системы ПВО дальнего действия способны уничтожить украинские самолеты еще на стадии взлета, считают аналитики.
https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html
https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html
россия
москва
ссср
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/85/1558068577_226:0:2921:2021_1920x0_80_0_0_6d9170d50014e78e3835def1c6d59874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, f-15se, москва, ссср, сша, украина, в мире

Forbes оценил шансы России и Украины в воздушной войне

10:56 09.04.2021 (обновлено: 12:14 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У Украины нет шансов в полномасштабной воздушной войне с Россией, считают военные аналитики журнала Forbes.
В статье отмечается, что украинские ВВС не получали новых пилотируемых боевых самолетов с 1991 года. После распада СССР Киев продал большинство наиболее востребованных истребителей и штурмовиков, а остальные транспортные средства утилизировал или сдал на хранение.
Арктическая экспедиция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:34
National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
Как напомнили авторы материала, сейчас на вооружении страны находятся 125 самолетов и вертолетов, при этом большинство из них "старше своих пилотов".
Эксперты полагают, что Киев мог бы закупить у американцев истребители F-15, однако, по их мнению, даже в этом случае вероятность победы над Москвой в воздухе близится к нулю.
"Даже новейшие самолеты и вертолеты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолетов, располагающихся на близком расстоянии от Украины", — говорится в материале.
Кроме того, российские системы ПВО дальнего действия способны уничтожить украинские самолеты еще на стадии взлета, считают аналитики.
Квартал Рыбная деревня на реке Старая Преголя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:04
В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США
 
РоссияF-15SEМоскваСССРСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Эксперт оценил опасность возможной хакерской атаки в майские праздники
12:45Комиссия Госдумы проведет заседание по регулированию TikTok
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния