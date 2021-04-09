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Forbes оценил шансы России и Украины в воздушной войне
Forbes оценил шансы России и Украины в воздушной войне
У Украины нет шансов в полномасштабной воздушной войне с Россией, считают военные аналитики журнала Forbes. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:56
2021-04-09T10:56
2021-04-09T12:14
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У Украины нет шансов в полномасштабной воздушной войне с Россией, считают военные аналитики журнала Forbes.В статье отмечается, что украинские ВВС не получали новых пилотируемых боевых самолетов с 1991 года. После распада СССР Киев продал большинство наиболее востребованных истребителей и штурмовиков, а остальные транспортные средства утилизировал или сдал на хранение.Как напомнили авторы материала, сейчас на вооружении страны находятся 125 самолетов и вертолетов, при этом большинство из них "старше своих пилотов".Эксперты полагают, что Киев мог бы закупить у американцев истребители F-15, однако, по их мнению, даже в этом случае вероятность победы над Москвой в воздухе близится к нулю.Кроме того, российские системы ПВО дальнего действия способны уничтожить украинские самолеты еще на стадии взлета, считают аналитики.
https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html
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