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"ВКонтакте" грозит штраф за ролики с призывами к незаконным акциям
"ВКонтакте" грозит штраф за ролики с призывами к незаконным акциям
Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью "ВКонтакте" (VK) требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:28
2021-04-09T18:59
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вконтакте
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью "ВКонтакте" (VK) требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, соцсеть может быть привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба VK."ВКонтакте" может быть привлечена к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах", - заявили с пресс-службе соцсети.Там пояснили, что в материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. "ВКонтакте" обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках", - добавили в пресс-службе.С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы. За одну единицу контента может грозить взыскание до 4 миллионов рублей.Ранее "ВКонтакте" получила штраф в размере 1,5 миллиона рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, общество

"ВКонтакте" грозит штраф за ролики с призывами к незаконным акциям

18:28 09.04.2021 (обновлено: 18:59 09.04.2021)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью "ВКонтакте" (VK) требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, соцсеть может быть привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба VK.
"ВКонтакте" может быть привлечена к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах", - заявили с пресс-службе соцсети.
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Там пояснили, что в материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. "ВКонтакте" обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках", - добавили в пресс-службе.
С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы. За одну единицу контента может грозить взыскание до 4 миллионов рублей.
Ранее "ВКонтакте" получила штраф в размере 1,5 миллиона рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВКонтактеОбщество
 
 
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