https://ria.ru/20210409/vkontakte-1727610677.html

"ВКонтакте" грозит штраф за ролики с призывами к незаконным акциям

"ВКонтакте" грозит штраф за ролики с призывами к незаконным акциям

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью "ВКонтакте" (VK) требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:28

2021-04-09T18:28

2021-04-09T18:59

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вконтакте

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью "ВКонтакте" (VK) требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, соцсеть может быть привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба VK."ВКонтакте" может быть привлечена к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах", - заявили с пресс-службе соцсети.Там пояснили, что в материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. "ВКонтакте" обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках", - добавили в пресс-службе.С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы. За одну единицу контента может грозить взыскание до 4 миллионов рублей.Ранее "ВКонтакте" получила штраф в размере 1,5 миллиона рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.

https://ria.ru/20210405/twitter-1604312144.html

https://ria.ru/20210409/tiktok-1727526151.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, общество