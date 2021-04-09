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Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки
Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки
Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:59
2021-04-09T10:59
погода
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram."За прошедшие сутки сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил 21 дерево, упавшими деревьями повреждено 10 машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по вывозу всех поваленных деревьев уже завершены."На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла", - отметили в комплексе городского хозяйства столицы.
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погода, москва, происшествия

Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки

10:59 09.04.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.
"За прошедшие сутки сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил 21 дерево, упавшими деревьями повреждено 10 машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по вывозу всех поваленных деревьев уже завершены.
"На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла", - отметили в комплексе городского хозяйства столицы.
Девушки на Овчинниковской набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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