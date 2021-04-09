https://ria.ru/20210409/veter-1727492008.html
Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки
Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки
Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:59
2021-04-09T10:59
2021-04-09T10:59
погода
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_cf110457fd645da86ebc973368cf85ab.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram."За прошедшие сутки сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил 21 дерево, упавшими деревьями повреждено 10 машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по вывозу всех поваленных деревьев уже завершены."На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла", - отметили в комплексе городского хозяйства столицы.
https://ria.ru/20210409/pogoda-1727467999.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9987e524be9951e01eb68cc37ee1a298.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, происшествия