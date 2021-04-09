https://ria.ru/20210409/veter-1727492008.html

Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки

Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки

Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:59

2021-04-09T10:59

2021-04-09T10:59

погода

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин, на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram."За прошедшие сутки сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил 21 дерево, упавшими деревьями повреждено 10 машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по вывозу всех поваленных деревьев уже завершены."На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла", - отметили в комплексе городского хозяйства столицы.

https://ria.ru/20210409/pogoda-1727467999.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, происшествия