https://ria.ru/20210409/varadero-1727509192.html

На Кубе разъяснили условия въезда россиян на курорт Варадеро

На Кубе разъяснили условия въезда россиян на курорт Варадеро

Министерство туризма Кубы разъяснило условия въезда россиян на Варадеро, они будут аналогичны тем, что действуют и при въезде на Кайо-Коко, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:30

2021-04-09T14:30

2021-04-09T14:30

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

матансас (провинция)

варадеро

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министерство туризма Кубы разъяснило условия въезда россиян на Варадеро, они будут аналогичны тем, что действуют и при въезде на Кайо-Коко, сообщает АТОР. В письме, разосланном российским туроператорам, которое подписал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда, подчеркивается, что курорт готов принять гостей из нашей страны. Путешественники перед посадкой на рейс должны будут предъявить негативный результат теста на COVID-19, а по прибытии в аэропорт Варадеро им предстоит еще одно бесплатное исследование. Анализ мазков на COVID-19 будет проводится в лаборатории молекулярной биологии провинции Матансас. Результат ПЦР-тестирования туристы получат в течение 24 часов.Карантина для россиян, прибывших по пакетным турам, нет. Но в отеле путешественники должны будут надеть браслеты, которые идентифицируют их до получения результатов теста. В течение этого времени нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию в местах общего пользования гостиничных объектов.Если ПЦР-тест отрицательный, гость в полной мере начинает пользоваться туристическими услугами на курорте.В случае получения положительного результата на коронавирус (бессимптомная форма инфекции), путешественника помещают в гостиницу "четыре звезды" в Варадеро (отель-больница), где есть необходимое медоборудование и специалисты. В этой гостинице медперсонал будет следить за развитием заболевания, до проведения повторного теста на COVID-19. Если его результат будет отрицательным, то туристу разрешат продолжить отдых в своем отеле.На текущий момент неясно, какая именно гостиница в Варадеро станет обсерватором. По информации представителей посольства Кубы в Москве, решение об этом будет принято в ближайшие дни. Если у туриста будет положительный результат ПЦР-теста на коронавирус и будут симптомы этой инфекции, то его отправят в больницу.Путешественники с подозрительными симптомами, не подтвержденными тестом, и туристы, которые контактировали с носителями COVID-19, останутся под санитарным наблюдением в забронированных отелях. Попасть на Варадеро россияне смогут уже в конце месяца. Туроператоры объявили о старте полетных программ 18-26 апреля.

https://ria.ru/20210326/varadero-1602965291.html

https://ria.ru/20210215/kuba-1597516433.html

матансас (провинция)

варадеро

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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