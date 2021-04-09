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Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19
Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19
Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса, заявил в пятницу генеральный директор... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:12
2021-04-09T20:12
2021-04-09T20:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса, заявил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Глава ВОЗ отметил, что выступает за глобальную солидарность стран в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что разделенный мир не победит COVID.Он подчеркнул, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. Глава ВОЗ добавил, что в этом случае новые варианты COVID-19, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости.
Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса, заявил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Адханом Гебрейесус
.
Глава ВОЗ отметил, что выступает за глобальную солидарность стран в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что разделенный мир не победит COVID.
"Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать", - сказал Гебрейесус в ходе вебинара, организованного Всемирным банком.
Он подчеркнул, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. Глава ВОЗ добавил, что в этом случае новые варианты COVID-19, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.