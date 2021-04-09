https://ria.ru/20210409/vaktsiny-1727625066.html

Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19

Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19

Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса, заявил в пятницу генеральный директор... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:12

2021-04-09T20:12

2021-04-09T20:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса, заявил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Глава ВОЗ отметил, что выступает за глобальную солидарность стран в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что разделенный мир не победит COVID.Он подчеркнул, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. Глава ВОЗ добавил, что в этом случае новые варианты COVID-19, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире