https://ria.ru/20210409/vaktsiny-1727583491.html

ВОЗ рекомендовала не смешивать вакцины от COVID-19

ВОЗ рекомендовала не смешивать вакцины от COVID-19

Информации о последствиях вакцинации от коронавируса одновременно разными препаратами на данный момент нет, в связи с чем ВОЗ не рекомендует смешивать вакцины,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:42

2021-04-09T16:42

2021-04-09T16:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Информации о последствиях вакцинации от коронавируса одновременно разными препаратами на данный момент нет, в связи с чем ВОЗ не рекомендует смешивать вакцины, заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар, комментируя решение французских властей в отношении препарата AstraZeneca.Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что людям младше 55 лет, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, предложат вторую дозу вакцины другой компании.Комитет по безопасности лекарств ЕМА после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщил в среду, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.

https://ria.ru/20210409/mishustin-1727548388.html

австрия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, австрия, в мире