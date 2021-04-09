https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727544641.html

В Австрии назвали условия одобрения "Спутника V" на национальном уровне

В Австрии назвали условия одобрения "Спутника V" на национальном уровне

Предпосылками для одобрения в Австрии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на национальном уровне является подтвержденное экспертами качество и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:27

2021-04-09T14:27

2021-04-09T14:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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the lancet

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Предпосылками для одобрения в Австрии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на национальном уровне является подтвержденное экспертами качество и политическая воля, заявила в интервью газете Presse генеральный директор общественного здравоохранения Катарина Райх.Как заявил ранее канцлер Себастьян Курц, Австрия может зарегистрировать "Спутник V" на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется."Альтернатива – это экстренное одобрение при определенных условиях. Если будет процесс контроля качества с привлечением выдающихся экспертов и политическая воля, мы сможем договориться по этому поводу", - заявила Райх.По её словам, доступ к данным по вакцине уже есть, в данный момент их проверяют эксперты. Райх заявила, что Австрия также ждет информации о том, какой временной горизонт видит EMA для завершения постепенной экспертизы российской вакцин. Райх высказала мнение, что ясность появится в ближайшие недели."Очевидно, что нам нужно принять решение до лета. После лета нам уже не нужны дозы вакцины", - заявила она, отметив, что необходимости в российской вакцине для выполнения плана вакцинации нет. При этом "Спутник V" мог бы позволить охватить вакцинацией больше слоев населения. "Есть люди, которые скорее доверяют российской вакцине, чем европейской или американской", - добавила Райх. Кроме того, российская вакцина могла бы ускорить темпы вакцинации.Она напомнила, что в рамках проверки EMA предусмотрено посещение мест производства вакцины. Райх не исключила, что в случае одобрения вакцины на национальном уровне Австрия сама может проводить такие проверки. "Если мы сочтем это необходимым, мы это сделаем. Россия сигнализировала, что позволит это сделать. Только предварительно нам нужна соответствующая информация", - сказала она.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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