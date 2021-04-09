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Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:34
2021-04-09T11:44
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н".Испытания безопасности, переносимости и других свойств препарата проходят с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет. Они завершатся 30 сентября этого года.Вакцина на основе пептидных антигенов разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Основной препарат этой организации — "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в октябре прошлого года. Роспотребнадзор заявил, что эффективность препарата по итогам первой и второй фаз испытаний составила сто процентов. Третий этап продолжается: в исследованиях участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, масштабное производство запланировано на февраль.Всего в России зарегистрированы три вакцины: помимо "ЭпиВакКороны", это "Спутник V", созданный специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи, а также препарат Центра имени М. П. Чумакова.
https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

10:34 09.04.2021 (обновлено: 11:44 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н".
Испытания безопасности, переносимости и других свойств препарата проходят с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет. Они завершатся 30 сентября этого года.
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 08:00Наука
Что ждать от "ЭпиВакКороны". Все о пептидной вакцине против COVID-19
Вакцина на основе пептидных антигенов разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Основной препарат этой организации — "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в октябре прошлого года. Роспотребнадзор заявил, что эффективность препарата по итогам первой и второй фаз испытаний составила сто процентов. Третий этап продолжается: в исследованиях участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, масштабное производство запланировано на февраль.
Всего в России зарегистрированы три вакцины: помимо "ЭпиВакКороны", это "Спутник V", созданный специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи, а также препарат Центра имени М. П. Чумакова.
 
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