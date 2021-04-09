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США заявили о тесных контактах с Украиной по "российской агрессии"
США заявили о тесных контактах с Украиной по "российской агрессии"
Соединенные Штаты поддерживают тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с обострением ситуации на границе с Украиной, заявила в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:37
2021-04-09T21:32
донбасс
дженнифер псаки
россия
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с обострением ситуации на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы поддерживаем контакты на многих уровнях. Президент США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.
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донбасс, дженнифер псаки, россия, сша, украина, в мире

США заявили о тесных контактах с Украиной по "российской агрессии"

20:37 09.04.2021 (обновлено: 21:32 09.04.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с обострением ситуации на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы поддерживаем контакты на многих уровнях. Президент США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 15:50
Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной
 
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