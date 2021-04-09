https://ria.ru/20210409/ukraina-1727528367.html

Захарова: Берлин и Париж не могут заставить Киев выполнять "Минск-2"

Захарова: Берлин и Париж не могут заставить Киев выполнять "Минск-2"

Берлин и Париж не в состоянии повлиять на Киев и заставить его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:34

2021-04-09T13:34

2021-04-09T13:34

мария захарова

луганская народная республика

донецкая народная республика

совет безопасности оон

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Берлин и Париж не в состоянии повлиять на Киев и заставить его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хотела бы в дополнение сказать, как мы расцениваем подобную позицию Берлина и Парижа - как во многом беспомощную. Здесь даже не хочется говорить и давать какие-то оценки негативные, эмоциональные. Просто хочется констатировать, что подобные заявления говорят о беспомощности повлиять на Киев, который обязан выполнить то, под чем подписался, и то, что прошло одобрение в ходе принятия резолюции СБ ООН ", - сказала она во время брифинга в пятницу.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727526827.html

https://ria.ru/20210409/minsk-1727517753.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, оон, украина, в мире