Захарова: Берлин и Париж не могут заставить Киев выполнять "Минск-2"
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Берлин и Париж не в состоянии повлиять на Киев и заставить его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы в дополнение сказать, как мы расцениваем подобную позицию Берлина и Парижа - как во многом беспомощную. Здесь даже не хочется говорить и давать какие-то оценки негативные, эмоциональные. Просто хочется констатировать, что подобные заявления говорят о беспомощности повлиять на Киев, который обязан выполнить то, под чем подписался, и то, что прошло одобрение в ходе принятия резолюции СБ ООН ", - сказала она во время брифинга в пятницу.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.