В Кремле заявили об опасности возобновления гражданской войны на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возобновление гражданской войны и полноформатные боевые действия на Украине будут представлять угрозу для безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации", - сказал Песков.
Он отметил, что "пока речь идет о провокационных действиях на линии разграничения" в Донбассе. "Линию на эскалацию провокационных действий заняли вооруженные силы Украины и продолжают эту линию. Имеется тенденция на интенсификацию этих провокаций. И все это создает потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине", - добавил представитель Кремля.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.