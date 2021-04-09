Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html
Песков заявил о превращении Украины в нестабильный и взрывоопасный регион
Песков заявил о превращении Украины в нестабильный и взрывоопасный регион
Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:05
2021-04-09T14:09
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727251264_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_495c140b469d4572e261974940e4de32.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала Кремль отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной."Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — рассказал Песков о реакции Путина на призыв Меркель.Он также прокомментировал сообщения о том, что США зафиксировали наибольшую с 2014 года численность российских войск у границ Украины."В целом, наверное, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Еще раз повторяю: Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира, но Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своих законных интересов и своей безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.При этом он добавил, что ВСУ продолжают устраивать провокации на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к беспрецедентной эскалации напряженности в регионе."В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации", — сказал Песков.Он подчеркнул, что подобный сценарий может привести к трагичным последствиям.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
https://ria.ru/20210409/ugroza-1727501845.html
https://ria.ru/20210409/donbass-1727495631.html
https://ria.ru/20210409/shevron-1727524123.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727251264_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_5722edcec3dd2d2a0e85bb6bf9ec5b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, украина, в мире

Песков заявил о превращении Украины в нестабильный и взрывоопасный регион

13:05 09.04.2021 (обновлено: 14:09 09.04.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovВоеннослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала Кремль отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 11:51
В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — рассказал Песков о реакции Путина на призыв Меркель.
Он также прокомментировал сообщения о том, что США зафиксировали наибольшую с 2014 года численность российских войск у границ Украины.
"В целом, наверное, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Еще раз повторяю: Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира, но Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своих законных интересов и своей безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 11:17
В офисе Зеленского заявили, что ждут нового обострения в Донбассе
При этом он добавил, что ВСУ продолжают устраивать провокации на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к беспрецедентной эскалации напряженности в регионе.
"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что подобный сценарий может привести к трагичным последствиям.
"В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", — резюмировал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
Военный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 13:18
Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"
 
ДонбассУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Alibaba оштрафовали на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Лента новостейМолния