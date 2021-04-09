https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html
Песков заявил о превращении Украины в нестабильный и взрывоопасный регион
Песков заявил о превращении Украины в нестабильный и взрывоопасный регион
Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:05
2021-04-09T13:05
2021-04-09T14:09
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала Кремль отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной."Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — рассказал Песков о реакции Путина на призыв Меркель.Он также прокомментировал сообщения о том, что США зафиксировали наибольшую с 2014 года численность российских войск у границ Украины."В целом, наверное, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Еще раз повторяю: Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира, но Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своих законных интересов и своей безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.При этом он добавил, что ВСУ продолжают устраивать провокации на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к беспрецедентной эскалации напряженности в регионе."В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации", — сказал Песков.Он подчеркнул, что подобный сценарий может привести к трагичным последствиям.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
https://ria.ru/20210409/ugroza-1727501845.html
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донбасс, украина, в мире
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина
превращается в потенциально взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель
в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным
призвала Кремль отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной.
"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — рассказал Песков о реакции Путина на призыв Меркель.
Он также прокомментировал сообщения о том, что США зафиксировали наибольшую с 2014 года численность российских войск у границ Украины.
"В целом, наверное, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Еще раз повторяю: Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира, но Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своих законных интересов и своей безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.
При этом он добавил, что ВСУ продолжают устраивать провокации на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к беспрецедентной эскалации напряженности в регионе.
"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что подобный сценарий может привести к трагичным последствиям.
"В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", — резюмировал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР
, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку
и окраины Донецка
, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак
назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак
, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.