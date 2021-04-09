Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:58 09.04.2021 (обновлено: 12:25 09.04.2021)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Санкции Киева против Россотрудничества противоречат двустороннему соглашению, Россия направила Украине ноту с требованием разъяснить ситуацию, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий.
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По словам Захаровой, Киев "в ходе очередного приступа русофобии" принял решение о введении санкций в отношении ряда организаций, в том числе Россотрудничества. Этот откровенно недружественный шаг, подчеркнула она, делает невозможным нормальное функционирование представительства Россотрудничества на Украине и российского центра науки и культуры в Киеве.
"Принятые санкционные меры входят в прямое противоречие с действующим соглашением между правительством РФ и кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года", - сказала на брифинге Захарова.
"В этой связи нами была направлена нота в министерство иностранных дел Украины с требованием разъяснить позицию киевских властей по данному вопросу, а также уточнить, намерена ли украинская сторона соблюдать вытекающие из этого соглашения свои международно-правовые обязательства. Ответ пока не поступил", - добавила дипломат.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума обсудит с руководством МИД и Россотрудничества меры по поддержке соотечественников на Украине в связи с новыми санкциями Киева. По его словам, санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, "смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества, - случай беспрецедентный".