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Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны
Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны
Вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:19
2021-04-09T11:41
россия
алексей резников
северный поток — 2
германия
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток — 2" будет достроен.Как пишет Резников для газеты The Wall Street Journal, "завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины.По мнению Резникова, раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что "значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину". "Если "Северный поток — 2" будет построен, этим соображениям придет конец", — подчеркивает он.Вице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: "Украина признательна конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января десятью голосами против одного потребовал прекращения строительства".Помимо этого, Резников заявил, что у Германии нет нужды в новом газопроводе: "Германия и Европа уже имеют доступ к огромной газотранспортной сети, охватывающей Черное и Балтийское моря, Белоруссию и Украину. Существующие мощности более чем на 50% превышают нынешнее использование российского газа в Европейском союзе. Даже если спрос возрастет, поскольку Германия работает над постепенным отказом от атомной и угольной энергетики, коммерческой необходимости в еще одном трубопроводе нет"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Москва неоднократно заявляла, что это проект коммерческий, выгодный для Европы. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток — 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД отмечали, что санкции США не остановят строительство.В конце декабря 2019-го Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.В конце марта нынешнего года глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют и главное для компании сейчас — завершить "Северный поток — 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
https://ria.ru/20210401/provokatsii-1603882274.html
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html
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россия, алексей резников, северный поток — 2, германия, украина, в мире, экономика

Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны

09:19 09.04.2021 (обновлено: 11:41 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток — 2" будет достроен.
Как пишет Резников для газеты The Wall Street Journal, "завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины.

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" "Северный поток — 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", — считает он.

По мнению Резникова, раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что "значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину". "Если "Северный поток — 2" будет построен, этим соображениям придет конец", — подчеркивает он.
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Вице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: "Украина признательна конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января десятью голосами против одного потребовал прекращения строительства".
Помимо этого, Резников заявил, что у Германии нет нужды в новом газопроводе: "Германия и Европа уже имеют доступ к огромной газотранспортной сети, охватывающей Черное и Балтийское моря, Белоруссию и Украину. Существующие мощности более чем на 50% превышают нынешнее использование российского газа в Европейском союзе. Даже если спрос возрастет, поскольку Германия работает над постепенным отказом от атомной и угольной энергетики, коммерческой необходимости в еще одном трубопроводе нет".

"Мы должны объединить силы и раз и навсегда отказаться от "Северного потока — 2", заявил он.

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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Москва неоднократно заявляла, что это проект коммерческий, выгодный для Европы. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток — 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД отмечали, что санкции США не остановят строительство.
В конце декабря 2019-го Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
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В конце марта нынешнего года глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют и главное для компании сейчас — завершить "Северный поток — 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.
Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
 
РоссияАлексей РезниковСеверный поток — 2ГерманияУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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