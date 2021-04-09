https://ria.ru/20210409/ukraina-1727473201.html

Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны

Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны

Вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:19

2021-04-09T09:19

2021-04-09T11:41

россия

алексей резников

северный поток — 2

германия

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток — 2" будет достроен.Как пишет Резников для газеты The Wall Street Journal, "завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины.По мнению Резникова, раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что "значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину". "Если "Северный поток — 2" будет построен, этим соображениям придет конец", — подчеркивает он.Вице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: "Украина признательна конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января десятью голосами против одного потребовал прекращения строительства".Помимо этого, Резников заявил, что у Германии нет нужды в новом газопроводе: "Германия и Европа уже имеют доступ к огромной газотранспортной сети, охватывающей Черное и Балтийское моря, Белоруссию и Украину. Существующие мощности более чем на 50% превышают нынешнее использование российского газа в Европейском союзе. Даже если спрос возрастет, поскольку Германия работает над постепенным отказом от атомной и угольной энергетики, коммерческой необходимости в еще одном трубопроводе нет"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Москва неоднократно заявляла, что это проект коммерческий, выгодный для Европы. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток — 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД отмечали, что санкции США не остановят строительство.В конце декабря 2019-го Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.В конце марта нынешнего года глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют и главное для компании сейчас — завершить "Северный поток — 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

https://ria.ru/20210401/provokatsii-1603882274.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html

россия

германия

украина

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россия, алексей резников, северный поток — 2, германия, украина, в мире, экономика