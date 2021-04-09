https://ria.ru/20210409/ugroza-1727501845.html

В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"

В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"

Украинские власти верят в возможность решить конфликта в Донбассе военными методами и для этого нагнетают антироссийскую истерию, заявила официальный... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:51

2021-04-09T11:51

2021-04-09T12:29

мария захарова

донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

москва

луганск

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские власти верят в возможность решить конфликта в Донбассе военными методами и для этого нагнетают антироссийскую истерию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", — рассказала она на брифинге.По ее словам, украинские СМИ публикуют сообщения о мифической российской угрозе и намерениях Москвы "чуть ли не завтра напасть на Украину". Это делается с подачи западных кураторов киевских властей и при открытой публичной поддержке.Также Захарова прокомментировала заявление президента Украины, который ранее высказал мнение, что вступление страны в НАТО позволит разрешить конфликт.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html

https://ria.ru/20210408/donbass-1727428727.html

донецкая народная республика

москва

луганск

россия

киев

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мария захарова, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, москва, луганск, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, в мире