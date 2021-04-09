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В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
Украинские власти верят в возможность решить конфликта в Донбассе военными методами и для этого нагнетают антироссийскую истерию, заявила официальный... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:51
2021-04-09T12:29
мария захарова
донецкая народная республика
дмитрий песков
владимир путин
москва
луганск
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские власти верят в возможность решить конфликта в Донбассе военными методами и для этого нагнетают антироссийскую истерию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", — рассказала она на брифинге.По ее словам, украинские СМИ публикуют сообщения о мифической российской угрозе и намерениях Москвы "чуть ли не завтра напасть на Украину". Это делается с подачи западных кураторов киевских властей и при открытой публичной поддержке.Также Захарова прокомментировала заявление президента Украины, который ранее высказал мнение, что вступление страны в НАТО позволит разрешить конфликт.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html
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донецкая народная республика
москва
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мария захарова, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, москва, луганск, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, в мире

В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"

11:51 09.04.2021 (обновлено: 12:29 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские власти верят в возможность решить конфликта в Донбассе военными методами и для этого нагнетают антироссийскую истерию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", — рассказала она на брифинге.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
10:17
Косачев призвал воспрепятствовать силовой операции Киева в Донбассе
По ее словам, украинские СМИ публикуют сообщения о мифической российской угрозе и намерениях Москвы "чуть ли не завтра напасть на Украину". Это делается с подачи западных кураторов киевских властей и при открытой публичной поддержке.
Также Захарова прокомментировала заявление президента Украины, который ранее высказал мнение, что вступление страны в НАТО позволит разрешить конфликт.
"Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", — отметила она.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
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Вчера, 18:52
ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе
 
Мария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЛуганскРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевВ мире
 
 
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