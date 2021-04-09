https://ria.ru/20210409/ufa-1727542205.html

В Уфе задержали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке

В Уфе задержали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке

Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства инцидента в Уфе, где мужчина на улице приставал к незнакомой маленькой девочке, а когда она попыталась... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:18

2021-04-09T14:18

2021-04-09T14:30

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства инцидента в Уфе, где мужчина на улице приставал к незнакомой маленькой девочке, а когда она попыталась уйти, поднял ее и унес, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео, снятое камерой наблюдения во дворе жилого дома в Уфе. По кадрам видно, что мужчина наклоняется к маленькой девочке, говорит с ней. Когда девочка уходит от него, мужчина догоняет, поднимает ее за плечи и уносит. На втором видео полицейские уводят этого мужчину, заломив ему руки. Сообщается, что в Уфе житель Средней Азии приставал к 6-летней девочке, затащил ее в подъезд, его спугнули очевидцы и вызвали полицию."По данному факту органами СК проводится доследственная проверка, мужчина установлен, с ним, с ребенком и его родителями, а также с очевидцами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в СУСК.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказал, что мужчина не домогался ребенка, а был пьян и совершил хулиганство. "По предварительным данным, сексуального домогательства не было. Мужчина подвел девочку к магазину, где было много людей. Он рассказывал ей про свою дочь, показывал на прилавках видеокассеты с мультфильмами. Он расчувствовался, был пьян. Девочка подтвердила эту версию", - сообщил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/proisshestviya-1599984789.html

республика башкортостан

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия