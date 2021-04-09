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К Букингемскому дворцу несут цветы в память о принце Филиппе

К Букингемскому дворцу несут цветы в память о принце Филиппе

Жители Лондона продолжают нести цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании принце Филиппе. Рядом с дворцом работают съемочные... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T21:10

2021-04-09T21:10

2021-04-09T21:12

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Лондона продолжают нести цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании принце Филиппе. Рядом с дворцом работают съемочные группы ведущих телеканалов и журналисты, порядок на месте охраняют наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.Принц Филип скончался в пятницу утром, не дожив двух месяцев до своего столетия.В эти часы у главного дворца британских монархов в Лондоне царит спокойная атмосфера: люди подходят, не спеша кладут цветы, несколько минут стоят вблизи Букингемского дворца и отходят в сторону, давая возможность другим выразить уважение королевской семье.Небольшая территория у ограды дворца, отведенная для цветов, завалена букетами, британскими флагами и записками.Среди пришедших немало молодых людей, интересующихся историей Великобритании."Я британка, пришла сюда, чтобы возложить цветы. В силу возраста я не застала королеву и принца Филиппа, когда они были молодыми. Из фильмов и книг знаю о сестре королевы Маргарите. Мне интересна история страны и королевской семьи, и тот вклад, который они сделали в нашем обществе", - сказала РИА Новости 20-летная Тэш."Принц Филипп был военным, любил шутки и был верен своей семье и жене. Я это очень ценю", - сказал 28-летний Энди.Ранее королевская семья и правительство Великобритании попросили жителей страны, желающих выразить свою скорбь в связи с кончиной герцога Эдинбургского, не нарушать антиковидные правила. Также британцев попросили не приносить цветы к королевским дворцам.

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Цветы у Букингемского дворца в память о принце Филиппе Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании Елизаветы Второй принце Филиппе, скончавшемся 9 апреля в возрасте 99 лет. Пришедшие стараются соблюдать дистанцию в связи с действующим в стране локдауном, общественный порядок на месте охраняет полиция. 2021-04-09T21:10 true PT0M23S

Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп 2021-04-09T21:10 true PT0M45S

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, лондон, в мире