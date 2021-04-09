К Букингемскому дворцу несут цветы в память о принце Филиппе

ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Лондона продолжают нести цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании принце Филиппе. Рядом с дворцом работают съемочные группы ведущих телеканалов и журналисты, порядок на месте охраняют наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.Принц Филип скончался в пятницу утром, не дожив двух месяцев до своего столетия.В эти часы у главного дворца британских монархов в Лондоне царит спокойная атмосфера: люди подходят, не спеша кладут цветы, несколько минут стоят вблизи Букингемского дворца и отходят в сторону, давая возможность другим выразить уважение королевской семье.Небольшая территория у ограды дворца, отведенная для цветов, завалена букетами, британскими флагами и записками.Среди пришедших немало молодых людей, интересующихся историей Великобритании."Я британка, пришла сюда, чтобы возложить цветы. В силу возраста я не застала королеву и принца Филиппа, когда они были молодыми. Из фильмов и книг знаю о сестре королевы Маргарите. Мне интересна история страны и королевской семьи, и тот вклад, который они сделали в нашем обществе", - сказала РИА Новости 20-летная Тэш."Принц Филипп был военным, любил шутки и был верен своей семье и жене. Я это очень ценю", - сказал 28-летний Энди.Ранее королевская семья и правительство Великобритании попросили жителей страны, желающих выразить свою скорбь в связи с кончиной герцога Эдинбургского, не нарушать антиковидные правила. Также британцев попросили не приносить цветы к королевским дворцам.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
Цветы у Букингемского дворца в память о принце Филиппе
Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании Елизаветы Второй принце Филиппе, скончавшемся 9 апреля в возрасте 99 лет. Пришедшие стараются соблюдать дистанцию в связи с действующим в стране локдауном, общественный порядок на месте охраняет полиция.
2021-04-09T21:10
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PT0M23S
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Лондона продолжают нести цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании принце Филиппе. Рядом с дворцом работают съемочные группы ведущих телеканалов и журналисты, порядок на месте охраняют наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Принц Филип скончался в пятницу утром, не дожив двух месяцев до своего столетия.
В эти часы у главного дворца британских монархов в Лондоне царит спокойная атмосфера: люди подходят, не спеша кладут цветы, несколько минут стоят вблизи Букингемского дворца и отходят в сторону, давая возможность другим выразить уважение королевской семье.
Небольшая территория у ограды дворца, отведенная для цветов, завалена букетами, британскими флагами и записками.
Среди пришедших немало молодых людей, интересующихся историей Великобритании.
"Я британка, пришла сюда, чтобы возложить цветы. В силу возраста я не застала королеву и принца Филиппа, когда они были молодыми. Из фильмов и книг знаю о сестре королевы Маргарите. Мне интересна история страны и королевской семьи, и тот вклад, который они сделали в нашем обществе", - сказала РИА Новости 20-летная Тэш.
"Принц Филипп был военным, любил шутки и был верен своей семье и жене. Я это очень ценю", - сказал 28-летний Энди.
Ранее королевская семья и правительство Великобритании попросили жителей страны, желающих выразить свою скорбь в связи с кончиной герцога Эдинбургского, не нарушать антиковидные правила. Также британцев попросили не приносить цветы к королевским дворцам.
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