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В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
Московская транспортная карта "Тройка" заработала в тестовом режиме в Перми, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:18
2021-04-09T12:18
максим ликсутов
москва
пермь
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" заработала в тестовом режиме в Перми, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В Пермь пришла "Тройка". Пока в виде пилота на двух межмуниципальных маршрутах. А как только испытания пройдут успешно, карта заработает по всему городу и области", - говорится в сообщении.Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в тех регионах, где работает "Тройка", наблюдаются положительные эффекты."Там, где карта "Тройка" уже работает, видны положительные эффекты: для пассажиров - это, прежде всего, удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона - развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов", - пояснил Ликсутов.
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максим ликсутов , москва, пермь, общество

В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"

12:18 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" заработала в тестовом режиме в Перми, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"В Пермь пришла "Тройка". Пока в виде пилота на двух межмуниципальных маршрутах. А как только испытания пройдут успешно, карта заработает по всему городу и области", - говорится в сообщении.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в тех регионах, где работает "Тройка", наблюдаются положительные эффекты.
"Там, где карта "Тройка" уже работает, видны положительные эффекты: для пассажиров - это, прежде всего, удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона - развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов", - пояснил Ликсутов.
Женщины-машинистки в одном из депо московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
 
Максим ЛиксутовМоскваПермьОбщество
 
 
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