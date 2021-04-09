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В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
Московская транспортная карта "Тройка" заработала в тестовом режиме в Перми, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:18
2021-04-09T12:18
2021-04-09T12:18
максим ликсутов
москва
пермь
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" заработала в тестовом режиме в Перми, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В Пермь пришла "Тройка". Пока в виде пилота на двух межмуниципальных маршрутах. А как только испытания пройдут успешно, карта заработает по всему городу и области", - говорится в сообщении.Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в тех регионах, где работает "Тройка", наблюдаются положительные эффекты."Там, где карта "Тройка" уже работает, видны положительные эффекты: для пассажиров - это, прежде всего, удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона - развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов", - пояснил Ликсутов.
https://ria.ru/20210103/metropoliten-1591895246.html
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максим ликсутов , москва, пермь, общество