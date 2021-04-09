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Названы признаки надвигающегося тромбоза
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал признаки надвигающегося тромбоза головного мозга. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:52
2021-04-09T06:52
2021-04-09T12:06
россия
юрий беленков
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал признаки надвигающегося тромбоза головного мозга.Помимо этого, по словам медика, об угрозе тромбоза могут говорить такие признаки, как онемение отдельных конечностей или паралич.Беленков подчеркнул, что факторов, которые указывают на приближающийся тромбоз, достаточно много и они сильно различаются между собой: "от легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей".
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россия, юрий беленков, здоровье, общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков
в беседе с "Вечерней Москвой
" назвал признаки надвигающегося тромбоза головного мозга.
"Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение", — рассказал Беленков.
Помимо этого, по словам медика, об угрозе тромбоза могут говорить такие признаки, как онемение отдельных конечностей или паралич.
Беленков подчеркнул, что факторов, которые указывают на приближающийся тромбоз, достаточно много и они сильно различаются между собой: "от легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей".