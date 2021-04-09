https://ria.ru/20210409/tromboz-1727464673.html

Названы признаки надвигающегося тромбоза

Названы признаки надвигающегося тромбоза

Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал признаки надвигающегося тромбоза головного мозга. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T06:52

2021-04-09T06:52

2021-04-09T12:06

россия

юрий беленков

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал признаки надвигающегося тромбоза головного мозга.Помимо этого, по словам медика, об угрозе тромбоза могут говорить такие признаки, как онемение отдельных конечностей или паралич.Беленков подчеркнул, что факторов, которые указывают на приближающийся тромбоз, достаточно много и они сильно различаются между собой: "от легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей".

https://ria.ru/20210407/zuby-1727120774.html

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2021

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россия, юрий беленков, здоровье, общество