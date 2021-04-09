https://ria.ru/20210409/triller-1727502213.html
В Сети разместили трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс
В Сети разместили трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс
На YouTube разместили трейлер фильма Джо Райта "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:31
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма Джо Райта "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли.Анна Фокс (Адамс) — детский психолог из Нью-Йорка, страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств. — Прим. ред.), поэтому большую часть времени она проводит дома. Однажды ее жизнь кардинально меняется, она непреднамеренно становится свидетелем жестокого убийства.Вместе с Адамс в триллере снялись Гэри Олдмен, Джулианна Мур, Энтони Маки, Фред Хехингер, Уайатт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли и другие.Изначально ленту планировали выпустить на Netflix в октябре 2019 года, но затем премьеру перенесли на май 2020 года, а потом релиз отложили на целый год.Сейчас выход картины "Женщины в окне" запланирован на 14 мая.
https://ria.ru/20210407/west-1727153455.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, джулианна мур (джули смит)
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма Джо Райта "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли.
Анна Фокс (Адамс) — детский психолог из Нью-Йорка, страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств. — Прим. ред.), поэтому большую часть времени она проводит дома. Однажды ее жизнь кардинально меняется, она непреднамеренно становится свидетелем жестокого убийства.
Вместе с Адамс в триллере снялись Гэри Олдмен, Джулианна Мур, Энтони Маки, Фред Хехингер, Уайатт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли и другие.
Изначально ленту планировали выпустить на Netflix в октябре 2019 года, но затем премьеру перенесли на май 2020 года, а потом релиз отложили на целый год.
Сейчас выход картины "Женщины в окне" запланирован на 14 мая.