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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210409/triller-1727502213.html
В Сети разместили трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс
В Сети разместили трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс
На YouTube разместили трейлер фильма Джо Райта "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:31
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма Джо Райта "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли.Анна Фокс (Адамс) — детский психолог из Нью-Йорка, страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств. — Прим. ред.), поэтому большую часть времени она проводит дома. Однажды ее жизнь кардинально меняется, она непреднамеренно становится свидетелем жестокого убийства.Вместе с Адамс в триллере снялись Гэри Олдмен, Джулианна Мур, Энтони Маки, Фред Хехингер, Уайатт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли и другие.Изначально ленту планировали выпустить на Netflix в октябре 2019 года, но затем премьеру перенесли на май 2020 года, а потом релиз отложили на целый год.Сейчас выход картины "Женщины в окне" запланирован на 14 мая.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, джулианна мур (джули смит)

В Сети разместили трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс

15:30 09.04.2021 (обновлено: 15:31 09.04.2021)
 
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма Джо Райта "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли.
Анна Фокс (Адамс) — детский психолог из Нью-Йорка, страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств. — Прим. ред.), поэтому большую часть времени она проводит дома. Однажды ее жизнь кардинально меняется, она непреднамеренно становится свидетелем жестокого убийства.
Вместе с Адамс в триллере снялись Гэри Олдмен, Джулианна Мур, Энтони Маки, Фред Хехингер, Уайатт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли и другие.
Изначально ленту планировали выпустить на Netflix в октябре 2019 года, но затем премьеру перенесли на май 2020 года, а потом релиз отложили на целый год.
Сейчас выход картины "Женщины в окне" запланирован на 14 мая.
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