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https://ria.ru/20210409/tiktok-1727526151.html
В Госдуме заявили о готовности TikTok сотрудничать с российскими властями
В Госдуме заявили о готовности TikTok сотрудничать с российскими властями
TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:25
2021-04-09T15:09
россия
tiktok
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."В январе-феврале на цифровой площадке Tik-Tok было размещено более тысячи незаконных контентов. Первое — это вовлечение подростков в незаконные протестные акции, вовлечение подростков в неповиновение и насилие в отношении сотрудников правопорядка и, что самое печальное или самое вызывавшее возмущение, — это вовлечение подростков в суицид: таких было выявлено более 250 контентов, которые долгое время были в режиме работы. И было огромное количество обращений к этим контентам, в то время, когда у нас есть закон, который обязывает площадки выявлять вот такие незаконные контенты и самостоятельно их удалять или удалять по требованию Роскомнадзора", — сказал депутат."Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они (руководство TikTok. — Прим. ред.) готовы сотрудничать", — сказал Пискарев после заседания комиссии с участием представителей компании.Представители TikTok заявили, что незаконного контента слишком много и компания пытается бороться с ним всеми возможными способами, отметил депутат.
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россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, общество

В Госдуме заявили о готовности TikTok сотрудничать с российскими властями

13:25 09.04.2021 (обновлено: 15:09 09.04.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"В январе-феврале на цифровой площадке Tik-Tok было размещено более тысячи незаконных контентов. Первое — это вовлечение подростков в незаконные протестные акции, вовлечение подростков в неповиновение и насилие в отношении сотрудников правопорядка и, что самое печальное или самое вызывавшее возмущение, — это вовлечение подростков в суицид: таких было выявлено более 250 контентов, которые долгое время были в режиме работы. И было огромное количество обращений к этим контентам, в то время, когда у нас есть закон, который обязывает площадки выявлять вот такие незаконные контенты и самостоятельно их удалять или удалять по требованию Роскомнадзора", — сказал депутат.
"Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они (руководство TikTok. — Прим. ред.) готовы сотрудничать", — сказал Пискарев после заседания комиссии с участием представителей компании.
Представители TikTok заявили, что незаконного контента слишком много и компания пытается бороться с ним всеми возможными способами, отметил депутат.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 16:08
TikTok запускает новые функции для борьбы с травлей
 
РоссияTikTokВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
 
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