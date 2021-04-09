https://ria.ru/20210409/tiktok-1727526151.html

В Госдуме заявили о готовности TikTok сотрудничать с российскими властями

В Госдуме заявили о готовности TikTok сотрудничать с российскими властями

TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:25

2021-04-09T13:25

2021-04-09T15:09

россия

tiktok

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."В январе-феврале на цифровой площадке Tik-Tok было размещено более тысячи незаконных контентов. Первое — это вовлечение подростков в незаконные протестные акции, вовлечение подростков в неповиновение и насилие в отношении сотрудников правопорядка и, что самое печальное или самое вызывавшее возмущение, — это вовлечение подростков в суицид: таких было выявлено более 250 контентов, которые долгое время были в режиме работы. И было огромное количество обращений к этим контентам, в то время, когда у нас есть закон, который обязывает площадки выявлять вот такие незаконные контенты и самостоятельно их удалять или удалять по требованию Роскомнадзора", — сказал депутат."Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они (руководство TikTok. — Прим. ред.) готовы сотрудничать", — сказал Пискарев после заседания комиссии с участием представителей компании.Представители TikTok заявили, что незаконного контента слишком много и компания пытается бороться с ним всеми возможными способами, отметил депутат.

https://ria.ru/20210310/tiktok-1600634190.html

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россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, общество