https://ria.ru/20210409/terroristy-1727465628.html

Полиция в Индии ликвидировала четырех террористов

Полиция в Индии ликвидировала четырех террористов

Четыре террориста ликвидированы в ходе спецоперации, проходящей в городе Шопиан индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:21

2021-04-09T07:21

2021-04-09T07:21

россия

ввс индии

джамму и кашмир

аль-каида

нью-дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Четыре террориста ликвидированы в ходе спецоперации, проходящей в городе Шопиан индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция.Столкновение началось накануне вечером, когда силы армии, полиции и Центральной резервной полиции Индии оцепили район Джан-Мохалла на основании данных о присутствии там боевиков. В результате начавшейся перестрелки были ликвидированы трое террористов, четверо полицейских получили ранение. Еще двое террористов забаррикадировались в одном из домов. В ходе продолжившейся операции был ликвидирован еще один террорист.Среди попавших в ловушку боевиков - командир террористической группировки "Аль-Каида"* Ансар Газват-уль-Хинд, действующий в регионе совместно с террористами "Джаиш-е-Мухаммад".Спецоперация продолжается, в ее рамках в городе отключен интернет.Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" - исламистская террористическая организация, провозгласившая целью отделение Кашмира от Индии. Боевики организации осуществили в январе 2016 года нападение на базу ВВС Индии в Патханкоте и взрыв смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года, что привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном.Последовавшее за этим лишение Индией штата Джамму и Кашмира особых полномочий и его разделение на две союзные территории вызвало новое обострение в отношениях двух стран. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. В ответ Индия заявила, что отмена статьи 370 является ее внутренним делом, и посоветовала Пакистану принять существующее положение и прекратить антииндийскую пропаганду.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210407/kashmir-1727119561.html

https://ria.ru/20201123/obstrel-1585830852.html

россия

джамму и кашмир

нью-дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс индии, джамму и кашмир, аль-каида, нью-дели, индия, в мире