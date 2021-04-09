Полиция в Индии ликвидировала четырех террористов
Столкновение началось накануне вечером, когда силы армии, полиции и Центральной резервной полиции Индии оцепили район Джан-Мохалла на основании данных о присутствии там боевиков. В результате начавшейся перестрелки были ликвидированы трое террористов, четверо полицейских получили ранение. Еще двое террористов забаррикадировались в одном из домов. В ходе продолжившейся операции был ликвидирован еще один террорист.
Среди попавших в ловушку боевиков - командир террористической группировки "Аль-Каида"* Ансар Газват-уль-Хинд, действующий в регионе совместно с террористами "Джаиш-е-Мухаммад".
Спецоперация продолжается, в ее рамках в городе отключен интернет.
Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" - исламистская террористическая организация, провозгласившая целью отделение Кашмира от Индии. Боевики организации осуществили в январе 2016 года нападение на базу ВВС Индии в Патханкоте и взрыв смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года, что привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном.
Последовавшее за этим лишение Индией штата Джамму и Кашмира особых полномочий и его разделение на две союзные территории вызвало новое обострение в отношениях двух стран. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. В ответ Индия заявила, что отмена статьи 370 является ее внутренним делом, и посоветовала Пакистану принять существующее положение и прекратить антииндийскую пропаганду.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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