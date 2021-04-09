https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html

Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре

Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре

После изменения процедуры техосмотра автомобиля в России появились новые схемы мошенничества, сообщает Autonews. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:12

2021-04-09T20:12

2021-04-09T20:53

россия

авто

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. После изменения процедуры техосмотра автомобиля в России появились новые схемы мошенничества, сообщает Autonews. С 1 марта в России вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым автомобиль необходимо сфотографировать на пункте ТО до и после процедуры. На снимке при этом должны быть координаты точки, где машина находилась в это время. При этом диагностические карты стали полностью электронные. Как сообщает Autonews, в последнее время активизировались серые пункты техосмотра, предлагающие получить услугу "удаленно". Причем, если одни предлагают заехать на сервис только для фотофиксации, другие "оформляют" онлайн с фальшивым внесением в якобы официальную базу. Еще одна схема — автовладельца просят прислать фотографию чистой машины якобы для предварительной оценки, однако позднее выясняется, что все сводится к схеме с "удаленкой" и фотошопом. Как объяснил директор столичного ПТО 878 БАМ Олег Рогачев, любые предложения оформить диагностическую карту удаленно говорят о мошенничестве. Кроме того, если цена на услугу выше установленного в регионе тарифа, это должно насторожить. "Раньше диагностические карты покупали, и для многих официальное прохождение процедуры в новинку. Не все водители разобрались, как точно работает система, и мошенники этим пользуются", — рассказал он. По его словам, некоторых автомобилистов пугает, что на настоящих пунктах осмотра предупреждают, что машину будут проверять и нет гарантий положительного решения. "И они ищут простой способ купить карту без посещений ПТО. И предложений очень много, но это фикция", — пояснил Рогачев. Он допустил, что серые схемы предлагают "бумажные" пункты техосмотра, которые даже не смогут внести данные о диагностической карте в базу. По мнению эксперта, реальные ПТО не станут предлагать "удаленку", чтобы не нарваться на штрафы, достигающие несколько сотен тысяч рублей. Проверить, действительна ли диагностическая карта водителю тяжело, так как сейчас такая информация на сайте ГИБДД доступна только по документам, оформленным до 1 марта."Клиентам демонстрируют результат при помощи подставных сайтов ЕАИСТО: предлагают ввести там номер выданной карты и получают якобы официальное подтверждение", — рассказал эксперт. Поэтому специалисты советуют проверять пункты техосмотра перед визитом через сайт Российского союза автостраховщиков, где указаны все аккредитованные ПТО с действующими сертификатами. Покупателю фальшивой диагностической карты грозят проблемы со страховкой и штрафы, так как ГИБДД вычислит и аннулирует документ. В 2022 году такие автомобилисты будут получать штрафы с камер — по две тысячи рублей в день, а в случае аварии страховая сможет взыскать расходы на покрытие ущерба.

https://ria.ru/20210405/maslo-1604222136.html

https://ria.ru/20210311/tekhosmotr-1600800313.html

https://ria.ru/20201019/osago-1580411198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество