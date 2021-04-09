Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html
Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре
Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре
После изменения процедуры техосмотра автомобиля в России появились новые схемы мошенничества, сообщает Autonews. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:12
2021-04-09T20:53
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33099e2b1f9f0f0c4727d7b5d2ae5360.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. После изменения процедуры техосмотра автомобиля в России появились новые схемы мошенничества, сообщает Autonews. С 1 марта в России вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым автомобиль необходимо сфотографировать на пункте ТО до и после процедуры. На снимке при этом должны быть координаты точки, где машина находилась в это время. При этом диагностические карты стали полностью электронные. Как сообщает Autonews, в последнее время активизировались серые пункты техосмотра, предлагающие получить услугу "удаленно". Причем, если одни предлагают заехать на сервис только для фотофиксации, другие "оформляют" онлайн с фальшивым внесением в якобы официальную базу. Еще одна схема — автовладельца просят прислать фотографию чистой машины якобы для предварительной оценки, однако позднее выясняется, что все сводится к схеме с "удаленкой" и фотошопом. Как объяснил директор столичного ПТО 878 БАМ Олег Рогачев, любые предложения оформить диагностическую карту удаленно говорят о мошенничестве. Кроме того, если цена на услугу выше установленного в регионе тарифа, это должно насторожить. "Раньше диагностические карты покупали, и для многих официальное прохождение процедуры в новинку. Не все водители разобрались, как точно работает система, и мошенники этим пользуются", — рассказал он. По его словам, некоторых автомобилистов пугает, что на настоящих пунктах осмотра предупреждают, что машину будут проверять и нет гарантий положительного решения. "И они ищут простой способ купить карту без посещений ПТО. И предложений очень много, но это фикция", — пояснил Рогачев. Он допустил, что серые схемы предлагают "бумажные" пункты техосмотра, которые даже не смогут внести данные о диагностической карте в базу. По мнению эксперта, реальные ПТО не станут предлагать "удаленку", чтобы не нарваться на штрафы, достигающие несколько сотен тысяч рублей. Проверить, действительна ли диагностическая карта водителю тяжело, так как сейчас такая информация на сайте ГИБДД доступна только по документам, оформленным до 1 марта."Клиентам демонстрируют результат при помощи подставных сайтов ЕАИСТО: предлагают ввести там номер выданной карты и получают якобы официальное подтверждение", — рассказал эксперт. Поэтому специалисты советуют проверять пункты техосмотра перед визитом через сайт Российского союза автостраховщиков, где указаны все аккредитованные ПТО с действующими сертификатами. Покупателю фальшивой диагностической карты грозят проблемы со страховкой и штрафы, так как ГИБДД вычислит и аннулирует документ. В 2022 году такие автомобилисты будут получать штрафы с камер — по две тысячи рублей в день, а в случае аварии страховая сможет взыскать расходы на покрытие ущерба.
https://ria.ru/20210405/maslo-1604222136.html
https://ria.ru/20210311/tekhosmotr-1600800313.html
https://ria.ru/20201019/osago-1580411198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6c5cf05d3167758bc7fd05f7c31d15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, общество

Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре

20:12 09.04.2021 (обновлено: 20:53 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. После изменения процедуры техосмотра автомобиля в России появились новые схемы мошенничества, сообщает Autonews.
С 1 марта в России вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым автомобиль необходимо сфотографировать на пункте ТО до и после процедуры. На снимке при этом должны быть координаты точки, где машина находилась в это время. При этом диагностические карты стали полностью электронные.
Как сообщает Autonews, в последнее время активизировались серые пункты техосмотра, предлагающие получить услугу "удаленно". Причем, если одни предлагают заехать на сервис только для фотофиксации, другие "оформляют" онлайн с фальшивым внесением в якобы официальную базу. Еще одна схема — автовладельца просят прислать фотографию чистой машины якобы для предварительной оценки, однако позднее выясняется, что все сводится к схеме с "удаленкой" и фотошопом.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 06:04
Названы четыре веские причины поменять моторное масло сейчас
Как объяснил директор столичного ПТО 878 БАМ Олег Рогачев, любые предложения оформить диагностическую карту удаленно говорят о мошенничестве. Кроме того, если цена на услугу выше установленного в регионе тарифа, это должно насторожить.
"Раньше диагностические карты покупали, и для многих официальное прохождение процедуры в новинку. Не все водители разобрались, как точно работает система, и мошенники этим пользуются", — рассказал он.
По его словам, некоторых автомобилистов пугает, что на настоящих пунктах осмотра предупреждают, что машину будут проверять и нет гарантий положительного решения.
"И они ищут простой способ купить карту без посещений ПТО. И предложений очень много, но это фикция", — пояснил Рогачев.
Он допустил, что серые схемы предлагают "бумажные" пункты техосмотра, которые даже не смогут внести данные о диагностической карте в базу. По мнению эксперта, реальные ПТО не станут предлагать "удаленку", чтобы не нарваться на штрафы, достигающие несколько сотен тысяч рублей.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 16:39
Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей
Проверить, действительна ли диагностическая карта водителю тяжело, так как сейчас такая информация на сайте ГИБДД доступна только по документам, оформленным до 1 марта.
"Клиентам демонстрируют результат при помощи подставных сайтов ЕАИСТО: предлагают ввести там номер выданной карты и получают якобы официальное подтверждение", — рассказал эксперт.
Поэтому специалисты советуют проверять пункты техосмотра перед визитом через сайт Российского союза автостраховщиков, где указаны все аккредитованные ПТО с действующими сертификатами.
Покупателю фальшивой диагностической карты грозят проблемы со страховкой и штрафы, так как ГИБДД вычислит и аннулирует документ. В 2022 году такие автомобилисты будут получать штрафы с камер — по две тысячи рублей в день, а в случае аварии страховая сможет взыскать расходы на покрытие ущерба.
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября 2020, 06:41
В России изменились правила покупки ОСАГО
 
РоссияАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Alibaba оштрафовали на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Лента новостейМолния