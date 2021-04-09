https://ria.ru/20210409/tavrida-1727484692.html

Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу

Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу

Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:33

2021-04-09T10:33

2021-04-09T10:57

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в пресс-службе крымского управления подрядчика строительства трассы, компании "ВАД".Движение машин перекрыли на севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге в четверг из-за схода грунта на Президентскую дорогу в районе мусорного полигона. Транспорт на Севастополь пустили по старой дороге. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди. Общий объем сошедшего грунта составил порядка 1 тысячи кубических метров."На Президентской дороге завершается устранение последствий оползня, сошедшего из-за обильных осадков. В районе 12.00-12.30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться. До тех пор, пока он не будет вывезен полностью, движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении дорожной компании.В районе Президентской дороги идут строительные работы на финальном участке трассы "Таврида" в Севастополе (восьмой этап). Работы проводит АО "ВАД".

https://ria.ru/20210408/tavrida-1727326946.html

https://ria.ru/20210329/gruzovik-1603311227.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия