https://ria.ru/20210409/tavrida-1727484692.html
Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу
Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу
Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:33
2021-04-09T10:33
2021-04-09T10:57
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727329460_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_2619e50d3f793438681bdf9a94a78952.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в пресс-службе крымского управления подрядчика строительства трассы, компании "ВАД".Движение машин перекрыли на севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге в четверг из-за схода грунта на Президентскую дорогу в районе мусорного полигона. Транспорт на Севастополь пустили по старой дороге. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди. Общий объем сошедшего грунта составил порядка 1 тысячи кубических метров."На Президентской дороге завершается устранение последствий оползня, сошедшего из-за обильных осадков. В районе 12.00-12.30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться. До тех пор, пока он не будет вывезен полностью, движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении дорожной компании.В районе Президентской дороги идут строительные работы на финальном участке трассы "Таврида" в Севастополе (восьмой этап). Работы проводит АО "ВАД".
https://ria.ru/20210408/tavrida-1727326946.html
https://ria.ru/20210329/gruzovik-1603311227.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727329460_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_0f686ce709e83623511c377b41edd755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в пресс-службе крымского управления подрядчика строительства трассы, компании "ВАД".
Движение машин перекрыли на севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге в четверг из-за схода грунта на Президентскую дорогу в районе мусорного полигона. Транспорт на Севастополь
пустили по старой дороге. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди. Общий объем сошедшего грунта составил порядка 1 тысячи кубических метров.
"На Президентской дороге завершается устранение последствий оползня, сошедшего из-за обильных осадков. В районе 12.00-12.30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться. До тех пор, пока он не будет вывезен полностью, движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении дорожной компании.
В районе Президентской дороги идут строительные работы на финальном участке трассы "Таврида" в Севастополе (восьмой этап). Работы проводит АО "ВАД".