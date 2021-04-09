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Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу
Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу
Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:33
2021-04-09T10:57
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в пресс-службе крымского управления подрядчика строительства трассы, компании "ВАД".Движение машин перекрыли на севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге в четверг из-за схода грунта на Президентскую дорогу в районе мусорного полигона. Транспорт на Севастополь пустили по старой дороге. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди. Общий объем сошедшего грунта составил порядка 1 тысячи кубических метров."На Президентской дороге завершается устранение последствий оползня, сошедшего из-за обильных осадков. В районе 12.00-12.30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться. До тех пор, пока он не будет вывезен полностью, движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении дорожной компании.В районе Президентской дороги идут строительные работы на финальном участке трассы "Таврида" в Севастополе (восьмой этап). Работы проводит АО "ВАД".
https://ria.ru/20210408/tavrida-1727326946.html
https://ria.ru/20210329/gruzovik-1603311227.html
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севастополь, происшествия

Движение по участку трассы "Таврида", где сошел грунт, откроют в пятницу

10:33 09.04.2021 (обновлено: 10:57 09.04.2021)
 
© Фото : СУ АО "ВАД" по Республике КрымГрунт на строительства трассы "Таврида" в Крыму
Грунт на строительства трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : СУ АО "ВАД" по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по трассе "Таврида" и далее по объездной Президентской дороге, где ранее произошел обвал грунта, откроют в полдень в пятницу, сообщили в пресс-службе крымского управления подрядчика строительства трассы, компании "ВАД".
Движение машин перекрыли на севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге в четверг из-за схода грунта на Президентскую дорогу в районе мусорного полигона. Транспорт на Севастополь пустили по старой дороге. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди. Общий объем сошедшего грунта составил порядка 1 тысячи кубических метров.
Техника разбирает завал грунта на трассе Таврида - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 11:04
Движение по участку трассы "Таврида" перекрыли из-за схода грунта
"На Президентской дороге завершается устранение последствий оползня, сошедшего из-за обильных осадков. В районе 12.00-12.30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться. До тех пор, пока он не будет вывезен полностью, движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении дорожной компании.
В районе Президентской дороги идут строительные работы на финальном участке трассы "Таврида" в Севастополе (восьмой этап). Работы проводит АО "ВАД".
Трасса Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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