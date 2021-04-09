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В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину, сообщил источник
В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину, сообщил источник
В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, заснувшую во время поездки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:59
2021-04-09T20:57
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, заснувшую во время поездки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", — сказал собеседник агентства.Женщина заказала машину до дома на Ленинском проспекте; она была пьяна и заснула во время поездки. По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.В середине дня преступника задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК России "Изнасилование".
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москва, происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину, сообщил источник

18:59 09.04.2021 (обновлено: 20:57 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСветовой короб "Яндекс Такси"
Световой короб Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, заснувшую во время поездки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", — сказал собеседник агентства.
Женщина заказала машину до дома на Ленинском проспекте; она была пьяна и заснула во время поездки. По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.
В середине дня преступника задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК России "Изнасилование".
Такси - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 23:38
Женщина покашляла на таксиста и нарвалась на уголовное дело
 
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