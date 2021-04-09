https://ria.ru/20210409/taksi-1727615435.html

В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину, сообщил источник

В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину, сообщил источник

В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, заснувшую во время поездки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:59

2021-04-09T18:59

2021-04-09T20:57

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, заснувшую во время поездки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", — сказал собеседник агентства.Женщина заказала машину до дома на Ленинском проспекте; она была пьяна и заснула во время поездки. По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.В середине дня преступника задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК России "Изнасилование".

https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия