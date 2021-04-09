https://ria.ru/20210409/sud-1727470776.html

Суд в Красноярске отправил напавших на инкассаторов налетчиков в колонию

Суд в Красноярске отправил напавших на инкассаторов налетчиков в колонию

Суд в Красноярске отправил двух напавших на инкассаторов налетчиков в колонию на 14 и 15 лет, сообщает в пятницу пресс-служба Красноярского краевого суда. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:52

2021-04-09T08:52

2021-04-09T08:52

сбербанк россии

красноярский краевой суд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске отправил двух напавших на инкассаторов налетчиков в колонию на 14 и 15 лет, сообщает в пятницу пресс-служба Красноярского краевого суда.Ранее организатор нападения был осужден на 11 лет лишения свободы."Сегодня суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание: Чанчикову в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Рубцову - 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обоим подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, и компенсация морального вреда потерпевшим и возмещение средств Сбербанку", - говорится в сообщении.По данным полиции, злоумышленники задумали нападение еще в 2017 году, а в мае 2020 года организовали засаду, несколько раз выстрелили в инкассаторов и завладели их сумкой. Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на заранее приобретенной автомашине. Ранее полиция сообщала, что предполагаемый организатор нападения подкинул в автомобиль волосы, которые специально собирал в парикмахерских. Добавляется, что похищенные деньги налетчики поделили между собой поровну, после чего спрятали в тайниках.Отмечается, что в ходе спецоперации силовики сначала обнаружили машину, на которой передвигались сообщники, а несколько позже задержали подозреваемых – троих ранее не судимых местных жителей. Позднее были обнаружены более двух миллионов рублей, похищенных налетчиками.

https://ria.ru/20200723/1574758620.html

https://ria.ru/20181106/1532168857.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, красноярский краевой суд, красноярск, происшествия