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Суд в Красноярске отправил напавших на инкассаторов налетчиков в колонию
Суд в Красноярске отправил напавших на инкассаторов налетчиков в колонию
Суд в Красноярске отправил двух напавших на инкассаторов налетчиков в колонию на 14 и 15 лет, сообщает в пятницу пресс-служба Красноярского краевого суда. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:52
2021-04-09T08:52
сбербанк россии
красноярский краевой суд
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске отправил двух напавших на инкассаторов налетчиков в колонию на 14 и 15 лет, сообщает в пятницу пресс-служба Красноярского краевого суда.Ранее организатор нападения был осужден на 11 лет лишения свободы."Сегодня суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание: Чанчикову в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Рубцову - 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обоим подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, и компенсация морального вреда потерпевшим и возмещение средств Сбербанку", - говорится в сообщении.По данным полиции, злоумышленники задумали нападение еще в 2017 году, а в мае 2020 года организовали засаду, несколько раз выстрелили в инкассаторов и завладели их сумкой. Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на заранее приобретенной автомашине. Ранее полиция сообщала, что предполагаемый организатор нападения подкинул в автомобиль волосы, которые специально собирал в парикмахерских. Добавляется, что похищенные деньги налетчики поделили между собой поровну, после чего спрятали в тайниках.Отмечается, что в ходе спецоперации силовики сначала обнаружили машину, на которой передвигались сообщники, а несколько позже задержали подозреваемых – троих ранее не судимых местных жителей. Позднее были обнаружены более двух миллионов рублей, похищенных налетчиками.
https://ria.ru/20200723/1574758620.html
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сбербанк россии, красноярский краевой суд, красноярск, происшествия

Суд в Красноярске отправил напавших на инкассаторов налетчиков в колонию

08:52 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске отправил двух напавших на инкассаторов налетчиков в колонию на 14 и 15 лет, сообщает в пятницу пресс-служба Красноярского краевого суда.
Ранее организатор нападения был осужден на 11 лет лишения свободы.
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"Сегодня суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание: Чанчикову в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Рубцову - 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обоим подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, и компенсация морального вреда потерпевшим и возмещение средств Сбербанку", - говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленники задумали нападение еще в 2017 году, а в мае 2020 года организовали засаду, несколько раз выстрелили в инкассаторов и завладели их сумкой. Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на заранее приобретенной автомашине. Ранее полиция сообщала, что предполагаемый организатор нападения подкинул в автомобиль волосы, которые специально собирал в парикмахерских. Добавляется, что похищенные деньги налетчики поделили между собой поровну, после чего спрятали в тайниках.
Отмечается, что в ходе спецоперации силовики сначала обнаружили машину, на которой передвигались сообщники, а несколько позже задержали подозреваемых – троих ранее не судимых местных жителей. Позднее были обнаружены более двух миллионов рублей, похищенных налетчиками.
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