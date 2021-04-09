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В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата
В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата
В Монголии находившиеся в карауле два солдата срочной службы открыли огонь из автомата и убили начальника караула, после этого солдаты сбежали, захватив с собой РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:58
2021-04-09T08:58
монголия
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Монголии находившиеся в карауле два солдата срочной службы открыли огонь из автомата и убили начальника караула, после этого солдаты сбежали, захватив с собой оружие, передает агентство Синьхуа.Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай.Как сообщил замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, "погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат", передает Синьхуа.Проводится расследование случившегося.
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монголия, в мире

В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата

08:58 09.04.2021
 
CC BY-SA 2.0 / NATO Training Mission-Afghanistan / Female Afghan National Police Cadets TrainAMD-65 на вооружении девушек-кадетов Национальной полиции Афганистана
AMD-65 на вооружении девушек-кадетов Национальной полиции Афганистана - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 2.0 / NATO Training Mission-Afghanistan / Female Afghan National Police Cadets Train
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Монголии находившиеся в карауле два солдата срочной службы открыли огонь из автомата и убили начальника караула, после этого солдаты сбежали, захватив с собой оружие, передает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай.
Как сообщил замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, "погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат", передает Синьхуа.
Проводится расследование случившегося.
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